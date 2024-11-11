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驅動IC封測大廠頎邦科技（股票代號6147）遭查出涉嫌偽造空氣污染數據。新竹地檢署指揮調查局及保七總隊第三大隊偵辦，查出頎邦科技3名環安人員，聯合造假、篡改監測數據並將不實數據申報至新竹市環保局，檢方偵結後依犯空氣污染防制法罪嫌，起訴林姓、葉姓、陳姓等3名環安人員。檢方指出，林姓、葉姓及陳姓等3名環安人員，明知公司持有新竹科學園區管理局核發的固定污染源操作許可證，需符合規定的排放標準，包括揮發性有機物總排放量須低於0.6kg／hr、全年削減率須達50％以上及廢氣排放量不得超過550m3／min。頎邦公司於排放管道安裝VOC自動監測系統，監控排放的有機廢氣濃度、溫度及流量並透過數據計算有機物排放量，依規定定期向新竹市環保局申報空汙數據，以供查核。但林姓等3人為確保數據表面符合標準，自2020年至2023年3月間，聯合造假、篡改監測數據並將不實數據申報至新竹市環保局。檢方依犯空氣污染防制法第54條明知不實事項而申報罪嫌，起訴林男等3人，另頎邦公司因該公司受僱人執行業務而違反空氣污染防制法第54條罪嫌，依空氣污染防制法第57條之規定，科以該條之罰金。