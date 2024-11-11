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▲Yuma（右）、Ryu（左）共同經營的YT頻道「Ryuuu TV」人氣超高，目前訂閱粉絲數高達181萬人。（圖／Ryu IG）

▲Tommy從優質陽光男孩慘變破壞婚姻的小王，令大批粉絲崩潰。（圖／Tommy IG）

▲女畫家的身分也遭起底，她姓秦，是1名中國人。（圖／女畫家IG）

百萬網紅Ryu、Yuma夫妻檔「雙出軌」婚變醜聞鬧得滿城風雨，引發外界譁然，Ryu在沉默1天後，終於在昨（10）日發出2篇長文聲明，內容提到先是老婆Yuma外遇，後來Yuma回頭，卻換自己陷入和女畫家的戀情之中，無法自拔。風波爆發後，女畫家及疑為Yuma外遇對象的「小王」Tommy身分也紛紛遭粉絲肉搜起底，女方是來自中國的秦姓女子，目前在日本百年學校「武藏野美術大學」就讀，而「小王」Tommy曾為團體「三原JAPAN」的核心成員，過去還常和愛莉莎莎一起拍片。來自馬來西亞的Ryu和日本妻子Yuma自 2015年起開始經營YouTube頻道「Ryuuu TV」，頻道內容致力於分享日語教學、日本文化與日常紀錄等，吸引了廣大觀眾，影片合計觀看次數已累積高達4.8億，訂閱粉絲數更高達181萬人。Ryu和Yuma從留學時期一起打拚，2017年Ryu向Yuma求婚，婚後兩人居住在日本並買了房，是許多觀眾嚮往的婚姻生活。如今爆發婚變醜聞，而且還是雙劈腿，令許多粉絲們超心碎。疑似是Yuma外遇對象的網紅Tommy（富田克將），曾為團體「三原JAPAN」的核心成員，過去常和網紅愛莉莎莎一起拍片，以鄰家大哥哥的陽光形象累積不少男女粉。2020年初Tommy從團體「三原JAPAN」畢業，單飛後獨立開設個人頻道「TommyTommy Japan」，內容主要呈現日人體驗台人文化、深度介紹日本文化等內容，目前擁有98萬人訂閱，人氣相當高。如今遭爆疑似介入他人婚姻，讓粉絲都難以接受，也讓Tommy人設一夕之間全毀，不過他至今仍未做出任何回應。至於讓Ryu心動不已的女畫家，則是一名來自中國的秦姓女子，她的IG自介上透露自己就讀過西安美術學院，目前則是在日本就讀武藏野美術大學，是1所百年的藝術學校。