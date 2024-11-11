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▲提姆狄倫曾參與《小丑：雙重瘋狂》演出，直呼在拍攝時就知道該片一定賣垮，還稱之為「史上最大爛片」。（圖／摘自IG）

耗資2億美元拍攝、宣傳成本也高達1億美元的《小丑：雙重瘋狂》，至今全球票房才剛好過2億美元，電影公司肯定要大賠錢。之前華納探索集團的執行長大衛札斯拉夫都坦承這部片子票房反應令人失望，而今更有在片中參與演出的提姆狄倫，不僅砲轟片子是「史上最爛的電影」，還透露在拍攝時跟其他演員都心知肚明這部片一定會賣得很慘，因為「根本就沒有情節」。5年前《小丑》首集意外以7000萬美元以內的成本，創下全球票房破10億美元的超亮眼成績，瓦昆菲尼克斯更因此片登上奧斯卡影帝寶座，名利雙收。在萬眾期待下，《小丑：雙重瘋狂》加入女神卡卡這麼重量級的卡司，票房竟然只有首集的1/5，成本卻漲到快3倍，大家都想知道到底發生了什麼問題。提姆狄倫在片中扮演阿卡漢精神病院警衛，坦言：「問題就是上一集大賣，然後就有很多討論，說是這部片被厭女的非自願單身男喜愛，吸引到的都是些錯誤的族群，傳遞了錯誤的訊息等等啦，然後這一集就完全反方向，於是大家就看到瓦昆菲尼克斯和女神卡卡一直跳踢踏舞跳到瘋狂。」提姆在Podcast節目的訪問中表示，每天和一堆演警衛的同行們坐在那裡等戲，聽到其他人的拍攝狀況，越聽越覺得問題很大：「我問說這到底在拍什麼？他們就回答，這部片一定會死得很慘，這真是我見過最爛的東西了。」就連在中午放飯時，他們也會互相聊著：「這片的劇情到底是什麼？它有劇情嗎？我不知道，我想他是在監獄裡愛上她的吧？」提姆形容：「這部片根本連讓人想一直邊看邊罵的衝動都沒有，完全讓人看不下去，就這麼糟。」