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▲▼YOASOBI新曲〈New me〉全面上線。（圖／Yoasobi Taiwan Fan Club臉書）

▲YOASOBI將於2025年2月8日、9日一連2天在台北小巨蛋開唱。（圖／好玩國際文化）

日本現象級雙人音樂組合YOASOBI將於明年三度來台公演，2月8日、9日首次登上台北小巨蛋舉辦2場演唱會，日前60萬人搶購2萬實名制票券，中籤名單公布後呈現兩樣情。YOASOBI的新單曲〈New me〉選在今（11）日於各大串流平台上架音源，許多粉絲一過零點立刻下載，聽完大讚：「久違的輕快曲風！」YOASOBI的新歌〈New me〉10月1日在YouTube釋出15秒試聽版本，完整版音源終於在今天上架，不同於過去幾首情緒較重的代表作，這次以輕電音風格和節奏說故事，配上女主唱ikura清亮的聲線，讓人聽得不禁嘴角上揚，心情愉悅。以「小說音樂化」創作聞名的YOASOBI，新曲〈New me〉改編自小說投稿網站去年在比賽中奪下大獎的作品《白山通り炎上の件》，並被日本人力資源網站Recruit選為廣告主題曲，該競賽以「邂逅」為主題，吸引許多民眾報名參加，本次合作再度展現YOASOBI將小說化為歌曲的獨特功力。YOASOBI於2019年成軍，由作曲家Ayase、本業為創作歌手的ikura組成，為台灣日音迷們最喜愛的樂團之一，有「最會創作爆紅歌曲的日本團體」封號，出道單曲〈夜に駆ける〉（向夜晚奔去）MV突破億次點閱，去年為動畫片《我推的孩子》創作的片頭曲〈アイドル〉更直接衝上Billboard全球排行榜冠軍，YOASOBI已經兩度來台舉行公開演出。