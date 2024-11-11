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▲▼Ryu（左）和Yuma（右）花了4500萬日幣在日本茨城縣買地蓋房子。（圖／翻攝自YouTube Ryuuu TV / 學日文看日本）

百萬網紅夫妻Ryu和Yuma的「跨國雙劈」婚外情鬧得滿城風雨，但中卻表示，雖然心已經向外，但。光是財產就難以分配，Ryu和Yuma過去是租屋族，後來在日本買地蓋房，共背35年房貸。而且Ryu目前是用結婚簽證待在日本，若離婚簽證也是一大問題。Ryu和Yuma相戀結婚超過10年，兩人的財產早已無法分割，Ryu就曾在頻道中分享「從零開始蓋房子系列」，兩人選在Yuma的老家茨城縣買地蓋房，97坪的土地600萬日幣，加上建築、家具等等總共花了4500萬日幣（約940萬台幣），貸款要還35年，換算下來每個月要還12萬日幣，當時Yuma27歲、Ryu28歲，35年的房貸款至少要到62歲才繳得完，要離婚財產的分配應該也是一大問題。因Ryu和Yuma鮮少在影片中合體，因此被網友發現事態不對，Ryu被指外遇女畫家，接著女畫家回應踢爆是Yuma先出軌，一天後Ryu發表聲明，表示Yuma因為外遇，自覺愧疚，提出讓他也出去玩的提議，他才因此認識了女畫家。由於，已經動心的Ryu相當不捨，「一開始我們約好不越軌，但我還是屢次犯規，把感情投入到她身上，她幫助我找回自己和自信。我很清楚，是因為認識了她，我才真正走出了背叛導致的那破碎的自尊心。」Ryu的聲明也提及，「」、「」。