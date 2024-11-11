老字號欣葉日本料理，憑藉食材新鮮、味道好的極佳口碑，在吃到飽界地位穩固。未料，27年歷史的欣葉日本料理信義店，突爆昨（10）日晚營業最後一天，無預警歇業讓大批饕客錯愕淚問「為什麼」？《NOWnews今日新聞》記者求證官方，業者證實「配合新光三越進行A11五樓樓層改裝，未來會以嶄新面貌在新光三越信義新天地與大家見面」，透露原址重開規劃中，先幫大家一次整理全台還有館前店、健康店、桃園中茂店3家可用餐。
於1997年開創的欣葉日本料理Buffet，主打「讓客人一次嚐遍各式日本料理」為概念，雖不若新興吃到飽品牌，追求一眼看不完的超狂菜色，但憑藉著「想吃的餐點都會有」，從壽司、生魚片、海鮮、燒烤、天婦羅等百種經典和食，食材新鮮、味道好的極佳口碑，穩穩擄獲一票死忠顧客，在吃到飽界地位相當穩固。
擁有27年歷史的欣葉日本料理信義店，昨（10）日晚突爆出營業最後一天的消息，查看粉專還放讓員工大合照，寫著：「今晚就是信義店最後一天了，明天起信義店將配合新光休息。謝謝支持我們的每一位，未來也請大家繼續支持我們」。無預警歇業讓大批饕客錯愕淚問「為什麼」？還有消費者直呼「信義店真的是最好吃的分店」。
◾️館前店-台北市中正區
地址：台北市中正區館前路12號6樓
電話：02-2371-3311 (接聽電話時間09:00-22:00)
◾️健康店-台北市松山區
地址：台北市松山區健康路156號
電話：02-2766-3666 (接聽電話時間09:00-22:00)
◾️中茂店-桃園市桃園區
地址：桃園市桃園區同德五街67號10樓
電話：03-317-8833 (接聽電話時間09:00-22:00)
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擁有27年歷史的欣葉日本料理信義店，昨（10）日晚突爆出營業最後一天的消息，查看粉專還放讓員工大合照，寫著：「今晚就是信義店最後一天了，明天起信義店將配合新光休息。謝謝支持我們的每一位，未來也請大家繼續支持我們」。無預警歇業讓大批饕客錯愕淚問「為什麼」？還有消費者直呼「信義店真的是最好吃的分店」。
《NOWnews今日新聞》記者求證欣葉國際餐飲，官方證實「欣葉日本料理信義店配合新光三越進行A11 五樓樓層改裝，未來會以嶄新面貌在新光三越信義新天地與大家見面，持續提供優質的餐飲體驗！敬請期待並感謝您的支持。」業者透露原址重開的計畫正在規劃中。先幫大家一次整理全台還有3家欣葉日本料理門店可用餐：
◾️館前店-台北市中正區
地址：台北市中正區館前路12號6樓
電話：02-2371-3311 (接聽電話時間09:00-22:00)
◾️健康店-台北市松山區
地址：台北市松山區健康路156號
電話：02-2766-3666 (接聽電話時間09:00-22:00)
◾️中茂店-桃園市桃園區
地址：桃園市桃園區同德五街67號10樓
電話：03-317-8833 (接聽電話時間09:00-22:00)