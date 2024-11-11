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美國總統大選上週結果出爐，川普再度當選，除了中美關係外，之前在競選期間，提到認為台積電偷了美國技術、台灣應該要付保護費等言論，都讓各界都相當關注其上任後走向。對此，財信傳媒董事長謝金河認為，美國半導體產業「大阿哥」英特爾市值僅台積電一成，南韓三星更是被遠拋在後，川普需不需要台積電，這是最核心的問題，我們不必樂觀過頭，但也不必懷憂喪志。謝金河今（11）日以「讓中國再偉大？還是美國再偉大」撰文表示，不論是川普公開瞟是不會讓蓬佩奧、海利入閣，或是烏克蘭吞下被俄羅斯佔領的克里米亞，又或是台積電偷了美國技術、台灣要付保護費等言論，都是川普的「定見」，就像是對人的刻板印象，要扭轉這種刻板印象有一定的難度。然而，儘管台灣未來變數多，不容太樂觀，但任何事務都有核心價值，也是基本面。謝金河認為，川普執政核心目標是「讓美國再偉大」，回頭看2016年其當選總統時，全世界都看好中國，就像是吉傑．羅傑斯就經常把「中國是21世紀最偉大國家」掛在嘴上，橋水的Ray Darlio也說中國正贏得貿易戰，美國的華爾街投資專家更是看衰美國、看好中國。謝金河舉自己在2017年外貿協會的觀點表示，當時很多人關心中美貿易戰誰輸誰贏，但對他來說，判斷的關鍵點在於中國人賺錢會不會把錢放在美國，會不會送小孩到美國讀書，反之亦然，美國人賺錢會不會把錢放在中國，送小孩到中國讀書，若有答案就能知道結果。謝金河提到，人流與金流是決定中美兩國角力最後勝負，台灣的經濟榮枯也與人流、金流有關。這些年台灣經濟比大家想像中得好，就是因為有台積電加上資金、人流的回流。謝金河表示，接下來大家關注的問題會是美國需要台積電多，還是台積電需要美國多？他認為，晶圓代工成熟製程已經被中國打爛，聯電股價最近大跌、力積電欲振乏力，這就是產業的現實。倘若台積電也被打趴，川普只能眼睜睜看著中國再偉大。現在美國半導體產業的龍頭英特爾，市值僅剩下台積電一成，南韓三星更是被台積電遠遠拋在後面，川普需不需要台積電，這是最核心的問題，我們不必樂觀過頭，但也不用懷憂喪志。