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▲曹興誠拿出中國民護照表示，既然是中華民國國民，當然有義務反對中共侵略，捍衛個人安全與台灣民主價值。（圖／翻攝畫面）

▲曹興誠11日舉行國際記者會，宣布對國台辦主任宋濤、發言人陳斌華提出刑事自訴，並委請律師至台北地院提告。（圖／翻攝畫面）

前聯電董事長曹興誠被中國國台辦列入懲獨名單，包含民進黨立委沈伯洋都被列入「台獨頑固分子」，甚至揚言終身追責。對此，曹興誠今（11）日舉行國際記者會，宣布對國台辦主任宋濤、發言人陳斌華提出刑事自訴，指控他們違反中華民國《刑法》第305條，涉犯「恐嚇危害安全罪」，今天就會委請律師至台北地院提告，律師鄭文龍表示，若兩名共同被告未來不出庭，恐面臨通緝。中共今年推出懲治台獨22條，並於10月14日圍台軍演當天，進一步將曹興誠、民進黨立委沈伯洋列為「台獨頑固分子」，威脅限制出行、企業經營、監禁、殺害等「懲治」措施。10月16日在國台辦例行記者會上，陳斌華更公開恐嚇威脅曹興誠，這也是首度將懲獨制裁目標擴及一般民眾。對此曹興誠今日偕律師團舉行國際記者會，做出「反制」，控告中國國台辦主任宋濤和發言人陳斌華，指控兩人恐嚇危害罪。他說此次國台辦的恐嚇威脅行為不同於以往針對政治人物，而是首次將制裁目標擴及到普通民眾，更聲稱「重拳出擊、嚴厲懲治」，公開威脅其生命、身體與自由，面對此極權壓迫，曹興誠表示將以法治手段正面回應，揭穿中共非法行徑。曹興誠拿出中國民護照表示，身為中華民國國民，已經放棄新加坡國籍，重新拿回中華民國護照兩年了，既然是中華民國國民，當然有義務反對中共侵略。捍衛個人安全與台灣民主價值，展現台灣人民堅守民主自由、對抗蠻橫恐嚇的決心與信念。曹興誠表示，中共破壞台海和平穩定，每天軍機艦侵門踏戶，這次中共所安罪名是顛倒黑白，恐嚇令人心生畏懼，相關犯行已觸犯我國《刑法》；而其律師鄭文龍指出，陳斌華在記者會指控曹興誠是台獨頑固份子，要限制旅行、限制經商自由，甚至威脅危害生命，不僅違反國際法，也觸犯《刑法》「恐嚇危害安全罪」，可處以2年以下有期徒刑。不過，對於中共官員台灣是否有管轄權的問題，鄭文龍表示，陳斌華的行為是透過國台辦記者會傳播，曹興誠在台灣看到後還是會怕，已構成《刑法》「恐嚇危害安全罪」，根據最高法院相關見解，台灣法院對這種案件是有管轄權的。他說，今天就會去台北地方法院遞自訴狀，如果兩人未來沒有到案，就可以發布通緝。