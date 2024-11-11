美國預賽轟垮荷蘭！世界12強棒球錦標賽A組預賽，前場遭到波多黎各以1：0完封的美國隊，今（11）日第2戰交手荷蘭。美國開局就被得分，但迅速反擊超前，且7、8局狂灌進7分，最終以12：2提前在8局「扣倒」荷蘭，拿下首勝，其中，芝加哥小熊的農場頭號大物Matt Shaw，單場狂敲4安，包含1發全壘打，一人就貢獻了7分打點，是球隊搶勝的重要功臣。
美國暖機完成 狂轟猛炸荷蘭
不同於首戰吞敗的美國，荷蘭在預賽首場面對巴拿馬的比賽，就靠著再見安打以9：8氣走巴拿馬，率先搶下開門紅。本場交手美國，開局就展現高昂士氣，前洋基游擊手Didi Gregorius首局首打席開轟，並且靠著美國的接連失誤再添分數，首局就搶下2：０領先。
不過美國打線在前場完成熱機，1局下Luke Ritter、Ryan Ward完成「背靠背開轟」，一舉將比分追平，且3局下再度發起安打攻勢，單局灌入3分，反倒取得5：2領先。
美職大物手感發燙 2局灌入6打點
比賽7、8局可以說是Matt Shaw的個人秀，他先是在7局敲出清壘安打，助美國隊再添3分，8局則是炸裂1發右外野方向的三分砲，讓美國隊最終在8局以12：2轟垮荷蘭，提前結束比賽。本次預賽規定，比賽在5局相差15分以上，或是7局相差10分以上，就會提前結束比賽。
現年23歲的Matt Shaw，是小熊去年在第一指名選進的內野手，目前在百大新秀排名第22名，小熊隊內農場則高居第一。本場比賽5打數敲出4安，貢獻7分打點、跑回3分，幫助美國搶下預賽首勝。
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不同於首戰吞敗的美國，荷蘭在預賽首場面對巴拿馬的比賽，就靠著再見安打以9：8氣走巴拿馬，率先搶下開門紅。本場交手美國，開局就展現高昂士氣，前洋基游擊手Didi Gregorius首局首打席開轟，並且靠著美國的接連失誤再添分數，首局就搶下2：０領先。
不過美國打線在前場完成熱機，1局下Luke Ritter、Ryan Ward完成「背靠背開轟」，一舉將比分追平，且3局下再度發起安打攻勢，單局灌入3分，反倒取得5：2領先。
美職大物手感發燙 2局灌入6打點
比賽7、8局可以說是Matt Shaw的個人秀，他先是在7局敲出清壘安打，助美國隊再添3分，8局則是炸裂1發右外野方向的三分砲，讓美國隊最終在8局以12：2轟垮荷蘭，提前結束比賽。本次預賽規定，比賽在5局相差15分以上，或是7局相差10分以上，就會提前結束比賽。
現年23歲的Matt Shaw，是小熊去年在第一指名選進的內野手，目前在百大新秀排名第22名，小熊隊內農場則高居第一。本場比賽5打數敲出4安，貢獻7分打點、跑回3分，幫助美國搶下預賽首勝。
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