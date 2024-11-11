我是廣告 請繼續往下閱讀

美國預賽轟垮荷蘭！世界12強棒球錦標賽A組預賽，前場遭到波多黎各以1：0完封的美國隊，今（11）日第2戰交手荷蘭。，其中，芝加哥小熊的農場頭號大物Matt Shaw，單場狂敲4安，包含1發全壘打，一人就貢獻了7分打點，是球隊搶勝的重要功臣。不同於首戰吞敗的美國，荷蘭在預賽首場面對巴拿馬的比賽，就靠著再見安打以9：8氣走巴拿馬，率先搶下開門紅。本場交手美國，開局就展現高昂士氣，前洋基游擊手Didi Gregorius首局首打席開轟，並且靠著美國的接連失誤再添分數，首局就搶下2：０領先。不過美國打線在前場完成熱機，本次預賽規定，比賽在5局相差15分以上，或是7局相差10分以上，就會提前結束比賽。本場比賽5打數敲出4安，貢獻7分打點、跑回3分，幫助美國搶下預賽首勝。