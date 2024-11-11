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▲彰檢查緝「綠能蟑螂」，竹塘鄉代會主席林淑女今年8月遭檢方依貪污罪聲押禁見，現遭檢方起訴求刑12年。（圖／翻攝臉書）

▲雲林縣二崙鄉長鍾東榮涉入綠能貪瀆案，檢方求處11年徒刑。（圖／翻攝臉書）

▲竹塘鄉長蔡碩任因涉入綠能貪瀆案，當時法官諭令120萬元交保，今遭檢方求刑8年。（圖／翻攝臉書）

今年8月最高檢察署指示全國檢調廉執行「靖平專案」查緝「綠能蟑螂」，彰化地檢署指揮調查局、廉政署共214人，兵分48路搜索、約談彰化縣竹塘鄉長蔡碩任、代表會主席林淑女、雲林縣二崙鄉長鍾東榮、代表會主席楊世彬等人，並查扣現金727萬多元，依貪汙罪聲押禁見鍾東榮、林淑女、楊世彬及白手套共7人，鍾東榮、楊世彬等3人遭收押，另諭令蔡碩任120萬元交保。今（11）日檢方將竹塘鄉代會主席林淑女與丈夫蔡男、竹塘鄉長蔡碩任、雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬以及數名光電掮客和光電業者等共14人起訴，並向法院求處12年到8年不等重刑。彰化地檢署接獲線報，雲林縣二崙鄉長鍾東榮等人勾結當地代表會主席，利用行政刁難或率眾陳抗等方式，威逼轄區綠能業者，藉此勒索賄款，透過白手套與掮客居間索賄，再朋分花用。彰檢調查發現，竹塘鄉公所辦理第二、第六公墓及幼兒園屋頂設置太陽能光電標租案時，林淑女的丈夫蔡男與太陽光電開發公司負責人江男、李女等3人都是光電掮客，以收取開發佣金為業，為使光電業者負責人林男、李男得標得以設太陽能光電，從中牽線，游說竹塘鄉長蔡碩任讓光電業者得標。彰檢指揮調查局中機站、航業調查處及廉政署中調組，動員214人，兵分48路搜索竹塘鄉、二崙鄉公所、代表會、涉案鄉長蔡碩任、鍾東榮、代表會主席林淑女、楊世彬及白手套等人住處，約談蔡碩任、林淑女、鍾東榮、楊世彬等人，當場查扣疑似賄款的現金727萬多元，搜查中另發現1只可疑的保險箱，但鍾男等人對現金交代不清，且拒絕說出保險箱密碼，檢調廉直接將保險箱查扣搬走，檢方複訊後，諭令蔡碩任120萬元交保，另聲押禁見鍾東榮7人，3人裁准收押。鄉長蔡碩任即指示公所課長及承辦員等配合江男等現勘、討論租金、回饋項目、延長土地租賃期限，並違法洩漏標租地目、公墓遷葬清冊等資訊，蔡碩任更在鄉代會提案將租案租期延長至20年，主席林淑女也裁定「照案通過」，公所並將投標廠商的資本額限制為1億5千萬元以上等不合常理的實績要求，藉以汰除其他廠商投標。光電廠商在2021年得標後，未來可收取台電再生能源電能躉購電費高達4億2千多萬元，光電業者林男即將賄款1861萬轉給李女，李女扣除自己和江男的酬勞後，再轉交1447萬多元給蔡男，蔡男也將其中600萬元存入林淑女帳戶。在蔡男牽線下，江男在2021再游說蔡碩任再將公有零售市場屋頂空間、竹塘公園風雨球場屋頂供光電業者設置太陽光電發電系統，藉此可讓光電公司未來可收台電躉購電費2734萬元，光電業者再支付掮客蔡男77萬多元，給江男17萬元。蔡男與江男也在2023年游說雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬將公所要辦的自強果菜市場及垃圾掩埋場設置太陽光電發電設備標租案給光電業者李男等投標承租，江男並與鍾東榮約定設置發電容量每峰瓩可得2千元賄款，不過後來又有競爭廠商，鍾男認為先前約定賄款過低，再提高到2300元，在廠商得標後，李女轉交920萬元賄款由江男再轉交給鍾東榮司機劉男；而楊世彬每峰瓩可得1700元賄款；而江男、蔡男、李女等3人每峰瓩可得300元至1700元開發費。不過林淑女、楊世彬等人均否認犯行，彰檢依貪汙治罪條例共起訴林女等14人，並認為林淑女惡性重大且無悔意，並向法院求處12年以上有期徒刑，鍾東榮、楊世彬2人求刑11年以上、蔡碩任求刑8年以上有期徒刑。檢方也已查扣蔡碩任財產二筆土地，查扣林淑女與蔡男夫婦共4筆土地與帳戶、蔡男百萬PORSCHE跑車、光電開發公司600萬元，鍾東榮也交出藏在祠堂裡的950萬元現金。