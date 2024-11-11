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▲本月8日，彰化員林市發生一起死亡車禍，林姓女騎士遭後方砂石車追撞，人車倒地後又被車輪輾過，緊急送醫仍傷重不治。（圖／翻攝畫面）

本月8日上午，彰化員林市中山路1段附近，發生一起驚悚死亡車禍，63歲林姓女騎士正準備前往醫院，行經該路段時，遭後方的砂石車追撞，林女人車倒地後，又被砂石車輪輾過，緊急送醫仍傷重不治，而當時監視器畫面也曝光，場面非常驚悚。據了解，事發地點為中山路1段、溝皂北3街路口，從畫面中可以看到，林姓女騎士一路往前騎，後方砂石車疑似未注意到林女，直接追撞前方機車，林女人車倒地之後、又被車輪輾過，附近民眾見狀都嚇呆，林姓女騎士傷重送醫不治。對此警方表示，砂石車駕駛、48歲張男，當時由南往北方向，直行至溝皂北三街口，追撞前方同向直行林姓女騎士，林女全身多處骨折、當場失去生命跡象，送往員基醫院搶救不治，張男酒測值為0，肇事原因尚待調查釐清。警方也呼籲，行駛時要注意車前狀況，並保持適當安全距離，若遇到大車應該遠離，並小心駕駛。