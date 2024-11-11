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▲謝盈萱（左）與楊謹華（右）在劇中有吵架劇情，但傳出楊謹華哭不出來，導演竟讓她回想過去情感。（圖／記者吳翊緁攝）

▲楊謹華15歲就接觸演藝圈，演技純熟，不過這次拍哭戲時卻卡關。（圖／翻攝自楊謹華IG）

楊謹華在Netflix最新台劇《影后》中與謝盈萱詮釋鬧翻閨密，巧合的是，謝盈萱劇中飾演的角色「薛亞之」與楊謹華現實中的前閨密蕭亞軒本名「蕭雅之」相似，曾數次念錯名字；而該劇編導嚴藝文也曾爆料，在拍攝某場情緒很重的戲時，逼著楊謹華回憶起曾疏遠的友誼，讓她一度情緒崩潰。在《影后》首映會上，楊謹華數次將謝盈萱的角色「薛亞之」一直唸錯，主持人海裕芬立刻提醒現場媒體「標題出來囉」。劇本編導嚴藝文後來也坦言，拍攝過程中，她發現楊謹華頻頻將謝盈萱的角色名字唸錯，事後她才得知，楊謹華現實生活中也有一位名叫「蕭雅之」的好友，即天后蕭亞軒，兩人的關係一度親密無間，如同姐妹。劇中角色名的選擇是否受到楊謹華的過去情誼影響，已無從考究，但不管是否有意，「虛實交錯」成了這部劇的特色之一。在拍攝楊謹華與謝盈萱在婚禮後的對峙場景時，正值巨星李玟過世消息傳出，讓現場氣氛格外低沉。嚴藝文透露，她在指導楊謹華進入角色情緒時，曾提醒她想像與自己生活中某位「久未聯絡的朋友」的關係若不再，這段話立即引發楊謹華的情感共鳴，她瞬間情緒到位，一度無法自抑，連主持人都直呼「楊謹華真的很可憐」。楊謹華在這場戲中由於情緒到位，僅拍一次便通過，而嚴藝文為求效果快速拍完，毫不手軟地要求楊謹華回憶過去情感，讓楊謹華拍完後仍難以釋懷。主持人笑稱：「嚴藝文真的太狠了！」