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▲網紅夫妻Ryu、Yuma爆出雙外遇。（圖／翻攝自Ryu IG）

▲Tommy（右）和的哥哥Kou（左）感情很好，幫助對方走出恐慌症，成為YouTuber。（圖／Tommy IG）

YouTuber夫妻檔Ryu和Yuma近來被爆出雙外遇，引發外界高度關注，起因為中國的秦姓女畫家，在IG上曬出Ryu畫像更寫下：「大好き（好喜歡你）。」並標註Ryu的帳號，掀起輿論撻罰，女方更爆料是Yuma出軌在先，儘管Ryu已經發文道歉，小王Tommy卻至今噤聲，他的身分也被網友起底，原來他曾是百萬網紅三原慧悟的搭檔，原本形象陽光，如今人設卻一夕崩塌，引來網友砲轟：「退訂，這行為超線了。」日籍YouTuber三原慧悟因為熱愛台灣，創立YouTube頻道「三原JAPAN」，Tommy就是核心成員之一，由於個人規劃不同，他在2020年1月31日退出團隊，轉而創立個人新頻道「TommyTommy Japan」，個性活潑的他還和其他YouTuber HOOK、酷、劉沛組成拍攝團體「互酷沛米」，在網路上擁有高人氣。Tommy本名富田克將，在關西大學主修英文，18、19歲時曾到菲律賓、美國去短暫留學，20歲首次到台灣來交換2週，也因此讓他愛上台灣，決定未來要在這長住，近年來Tommy為了患有恐慌症的哥哥Kou回到日本，積極幫助對方走出陰霾，Kou的症狀也改善不少，跟隨弟弟踏上成為YouTuber的道路，Tommy一直給人溫暖的陽光大男孩形象，沒想到如今卻爆出醜聞。Tommy回到日本後，也經常會和經營日本相關主題的YouTuber拍片合作，其中就包括Ryu和Yuma，當時就有網友發現三人行，Tommy和Yuma還比較像情侶，Ryu反而像幫他們拍攝的攝影師，這次消息曝光後，不少網友都激動狂罵，「已退訂， Ryu有你這樣的朋友真的很慘，你還是把頻道關了吧」、「背叛三原，又背叛Ryu，澈底背骨仔。」