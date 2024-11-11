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▲今日稍早蘇打綠官方正式宣布，明年2月22、23日將登上台北舞台。（圖／Live Nation Taiwan 理想國臉書）

▲蘇打綠去年2月在台北小巨蛋演唱會宣示「我們是蘇打綠」，宣告奪回原團名商標權。（圖／蘇打綠有限公司提供）

金曲樂團蘇打綠出道多年，以〈小情歌〉、〈你被寫在我的歌裡〉等多首膾炙人口的歌曲打開知名度。今年3月，蘇打綠「二十年一刻」巡迴演唱會於香港紅磡正式起跑，許多台灣粉絲也紛紛敲碗巡演返場台灣，今（11）日官方宣佈，蘇打綠將於2025年2月22、23日登上台北舞台，消息曝光後令大批歌迷驚喜不已。蘇打綠「二十年一刻」巡迴演唱會概念以四季為主軸，分別以〈日光〉、〈狂熱〉、〈故事〉、〈未了〉曲目開場，今年3月從香港紅磡出發，經歷春夏2個季節，如今時序進入秋天。今日稍早蘇打綠官方正式宣布，2024年巡演暫時告一段落，明年2月22、23日將登上台北舞台，緊接著在新加坡、雪梨、墨爾本、倫敦、柏林、東京登場。貼文曝光後，令大批歌迷們興奮不已，迫不急待準備搶票。蘇打綠先前因版權糾紛將團名「重新拆解」，2020年正式宣布改名為「魚丁糸」繼續演藝活動。去年2月，蘇打綠在台北小巨蛋演唱會上正式宣布奪回原團名商標權，以「蘇打綠」正式回歸。