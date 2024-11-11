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▲近期就有專家分享研究結果，認為櫻花妹說話特別「嗲」，其實是受到日本社會的潛移默化之影響。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

▲日本專家認為，櫻花妹的聲音特別高亢又細膩，其實是受到社會期待長期下來的產物。（示意圖／ PAKUTASO ）

日本是台灣旅客最愛去的國家，前往當地時，很多旅客多少都會發現當地女性說話時，聲音總是相當高亢，也就是俗稱的「嗲」。近期就有專家分享研究結果，認為櫻花妹說話特別「嗲」，其實是受到社會觀點的影響。有研究指出，日本女性的高聲調說話方式，與印度同並列在世界前列，對此，日本聲音認知專家山崎廣子（Hiroko Yamazaki）則認為，「人類的聲音是社會塑造的結果」，因此出現這現象，代表日本女性說話方式，也是為了符合社會期待。山崎廣子解釋，女性在正常情況下，說話聲音的自然頻率應該在220至260Hz之間，約等於鋼琴的中音『A到C』音區，但許多日本女性的聲音在300至350Hz，甚至比世界平均的普通標準200至220Hz高出近一個八度音。此外，山崎也觀察到，近年來有越來越多日本年輕女性，在日常說話交談時，就已經使用如同「動漫」聲優般的講話方式，聲音特別尖細、柔媚，而這是特別縮短聲道以及提升喉頭來發出的，長期下來也會對喉嚨造成負擔。山崎廣子補充，人類成長過程中耳濡目染的聲音環境會逐步塑造個人的聲音特徵，因此聲音是社會塑造的，且反過來影響社會，「日本女性其實可以發出更低沉的聲音，但選擇這種高亢的說話方式，主要是因為社會期待，特別是來自男性的無形期待，促使她們無意識地去迎合。一些女性在與男性互動時，聲音會不自覺地提高，這已經成為一種無意識的表現方式。」山崎廣子還舉例，甚至還有些日本女性在國內說話時聲調較高，但是在國外生活了一段時間後再回到日本，會發現聲調變得低沉了。而從電視上的女主播中也能看出日本與其他國家的差異，山崎經過測量發現，日本女性播音員的發聲頻率，平均為340赫茲，而其他國家女性播音員，平均頻率僅140赫茲。此外，在性別平等指數（GGI）較低的國家中，女性聲調通常較高，例如日本於2022年調查中，在146個國家中排名第125，另一個女性聲音高亢國家印度，則名列135名，都是性平指數倒數的國家。