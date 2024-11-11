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▲據秦姓女畫家說法，Tommy（右）2023年底開始搭上Yuma（左），讓Ryu（中）戴綠帽，照片為3人去年8月赴日本旅遊的合照。（圖／Yuma IG）

▲Ryu（後）、Yuma的夫妻關係已經名存實亡。（圖／Ryu IG）

▲▼Tommy形象憨直、隨和又陽光，還有185公分高䠷身材，培養一票死忠男女粉絲。（圖／Tommy臉書）

知名YouTuber夫妻大馬老公Ryu、日本老婆Yuma近來承認10年婚變，Ryu昨（10）日寫下破萬字文證實Yuma出軌在前，他後來才愛上秦姓女畫家，不過針對妻子的外遇對象是否為大高人Tommy，Ryu沒有說明，倒是網友提出3大點推測，陽光大男孩Tommy極有可能就是小王。網友在Dcard發文分析，Tommy和Yuma基本上一定有過一腿，只差在是線性的現在進行式還是點性的偶發事件，並提出理由，認為秦女9日敢指名道姓發文爆料，而不是隱射，加上Yuma、Tommy都是有話語權的名人，「沒有十足信心，這步棋是不會亂下的。」另外一點，有網友覺得Tommy被秦女點名介入Ryu、Yuma婚姻後，至今事發第二天依然神隱、噤聲，4人之中只剩他沒有發聲，自然加深嫌疑。對此，其他網友表示：「Tommy一定不會正面回答的，日本男生普遍孬！如果真的承認道歉了！我猜他頻道也毀了！所以乾脆先不回應」、「如果，我說如果喔！Tommy出來澄清的說法跟Ryu不一樣，也不是不可能，畢竟大家都不知道今天術式會反轉，羅生門一開，就很難關起來了！丞相，風好亂啊！」Tommy（富田克將）原本為日籍YouTuber三原慧悟創立的團體「三原JAPAN」核心成員，2020年初因為想追求自己的夢想選擇離開待了3年的三原JAPAN，之後他自行開設個人頻道「TommyTommy Japan」，目前有98.9萬人訂閱，主要拍攝日人體驗台人文化、深度介紹日本文化等內容，也經常和劉沛、HOOK、酷合作，並組成團體「互酷沛米」。長相斯文、憨厚老實的Tommy，擁有185公分衣架子身材，入行約7年，影片中的談吐誠懇又呆萌，以鄰家大哥哥的形象累積不少男女粉絲，他在老家大阪有位罹患恐慌症的哥哥，Tommy大學三年級來台灣當2週的交換學生，深深愛上台灣人的熱情，決定要長住下來，大四便休學到文化大學推廣部華語中心學1年中文，後來積極耕耘YouTuber事業。