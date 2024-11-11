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▲美國F-35戰機為五代戰機的代表，空軍多年來都希望引進這型戰機。（圖／USAF）

▲陸軍使用的M60A3戰車服役已超過35年，目前正進行相關延壽工程。。（圖／記者呂炯昌攝）

※對台軍售項次增多但錢呢？※美國總統最大。新聞美國11月總統大選川普再度當選，第二次擔任美國總統，讓美國再次偉大的口號甚囂塵上。川普總統當選後許多熱情軍事迷興奮莫名，總以為可以獲得更多的新銳武器，諸如再買個100輛M1A2T戰車、海軍接收退役神盾級軍艦有望、空軍有機會要購買F-35戰機等等；軍事迷有這種期待主要是台灣三軍主戰裝備使用時間太長，民眾莫不引領期盼會有新裝備出現，畢竟這些主戰裝備服役時間太長；空軍三型主力戰機，20年前是、現在也是，海軍艦艇，陸軍戰車也都超過20年以上。要引進這些裝備有兩項條件：一個是錢、一個是人。錢，也就是軍費的問題非常大，偏偏近年台灣沒有甚麼多餘的軍費：空軍機隊構改與引進新F-16機隊，海軍8艘潛艦預算持續編列，陸軍引進海馬斯與M1A2T戰車，幾乎達到預算支付的巔峰期。先前美國看到這種情況就要求台灣增加軍費到GDP的10%，當時許多學者都直呼不可能編列這種預算，然而我們必須問，沒有錢能買上述裝備嗎？退一步說，假設台灣編列相關的預算，美方也願意釋出這些裝備，台灣有人嗎？海軍新引進100套岸置魚叉飛彈，所需人力由各單位抽調、並編單位由濱海指揮部統轄，但還是一句話－人呢？新購神盾艦（假設）要由那些艦艇組員操作？先前新聞傳出軍方19類主戰部隊編現比低於8成，單位運作上已有困難，現在去哪邊籌獲操作新裝備的操作人力？總的來說，川普當選後或許會在軍售項目上增加，甚至有神兵利器的出售，問題是台灣還有錢買嗎？還是說政府編列高額軍費要大眾加稅吸收？政治人物的個性會影響其施政，川普本身為商業起家，具備精打細算與錙銖必較的個性，許多對外軍事/外交政策往往出乎學者的意料，進而引發外界對川普施政的質疑。在新舊施政政策的不一致中，川普會運用美國總統龐大的影響力來壓迫行政單位，或是外國聽令其施政，韓國就深受其害。在第一次川普當選後，就曾要求韓國支付駐韓美軍費用要增加到50億美元，幾達5倍之後，經過數次協商之後才以多支付13.9%的比例達成協議。北約方面，美國則是壓迫北約各國將軍費提高到GDP的2%，不從，美國就以撤離駐軍基地威脅，這不只是軍事考量更牽涉到當地國特有的美國駐軍經濟。烏克蘭局勢上，川普參選前就提出放棄烏克蘭俄語區的協議方案！幾乎是讓渡聶伯河以東的區域，美國這樣子做到底是朋友還是俄羅斯的協力者？美國總統瘋了嗎？很可能韓國總統在面對川普要求駐軍50億美元費用時也是這樣子想的，但後續美國政府還真的這樣子要求。能壓迫烏克蘭接受不利的停戰方案很多，包含削減經援費用或是降低武器輸出量等，減少軍經援壓迫接受國接受不利條件，美國外交史上斑斑可考。美國為總統制中權力最大的，雖有司法與立法的制衡，但更多的是國安團隊的建議－國安顧問、幕僚長、國務卿、國防部長，當然國安團隊所屬的智庫也很重要，智庫報告形塑國安團隊的印象，之後轉為建議與總統的施政綱領。偶爾這些團隊成員的建議也會讓外界覺得不可思議－什麼都怪、什麼都不奇怪。美國前國安顧問歐布萊恩就曾建議台灣警察局可廣布刺針飛彈，提升後備力量的新聞，當初也是震驚各界，首先是一線部隊都不夠用嘞，卻充實後備力量，配置在各警局難道是要攔截中國可能射擊的巡弋飛彈與進襲戰機嗎？這種荒謬的建議怎麼會出自國安顧問的口中？你沒聽錯。這些顧問離開工作岡位後多半在基金會或是智庫任職，後續發言、演講與撰稿都能發揮影響力，國安顧問有這種影響力更何況是美國總統。總的來說，美國要的你不能不給，你不想要的美國可能硬塞給你。至於軍迷要點名要求那些軍事裝備，這種現象只能以「有夢最美、希望相隨」來形容。●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com