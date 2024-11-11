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美國前總統川普在上周的美國總統大選大獲全勝，明年一月將重返白宮，各方關注川普對台政策將如何進行。不過，英國媒體《金融時報》引述消息人士搶先披露，台灣方面已向川普團隊進行一次非正式討論，打算之後提出超過150億美元（約新台幣4800億元）的軍購，藉此對抗中國威脅，表達堅定國防安全和對抗中國的決心，報導亦揭露，軍購清單中可能有60架F-35戰鬥機。根據《金融時報》報導，引述台灣官員以及熟悉此項軍售案細節的人士說法稱，台灣所提出的軍購內容，神盾驅逐艦是第一首選，60架F-35戰鬥機、4架E-2D先進鷹眼預警機（Advanced Hawkeye）、10艘美軍退役軍艦、400枚愛國者飛彈，採購對象包含美國軍武商洛克希德馬丁和諾斯洛普格魯曼。報導提到，一名台灣官員向金融時報透露，相關軍購案仍屬非正式討論，台灣方面仍持續了解購入何種武器，能展現台灣堅定投資國防的決心。不過，報導亦提及，台灣方面希望購買更多愛國者飛彈，以及可能會在華府引發爭議的F-35戰機。報導引述國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲說法稱，如果要提願望清單，現在就是要求F-35戰機的時候，他還點出台灣可能會希望購買退役的提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）以及佩里級巡防艦（Perry-class Frigates）。不過，對於台灣是否該購入F-35戰鬥機，前美國國防部負責東亞事務的副助理部長柯林克（Heino Klinck）認為，台灣在國防上投入更多資金是正確的，但此時要求採購F-35戰機意義不大，應優先採購彈藥、防空和飛彈防禦系統，並徹底執行國防改革。值得注意的是，川普近期發言曾喊話邀台灣國防預算提高到GDP10%，且川普政府過去官員也同樣主張台灣增加國防預算開支，美國前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）近日在社群平台X上發文表示，「關心台灣的人都了解，他們必須增加，實際上台灣正在減少明年國防預算支出的GDP佔比，約莫是2.5%；他們的命運懸而未決」。柯伯吉被認為是川普回任後的國安團隊可能人選，不過，川普陣營對於金融時報該則報導並未有評論和回應。