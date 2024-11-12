我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林廷憶角色「史艾瑪」名字由來是演員艾瑪史東。（圖／翻攝自林廷憶IG）

Netflix寫實戲劇《影后》已經上線5天，還原女藝人私下的真實面掀起熱烈討論，有人好奇角色名字是怎麼來的？導演嚴藝文接受《NOWnews今日新聞》專訪時也親自解惑了。《影后》由林廷憶飾演的新人演員「史艾瑪」揭開序幕，還有楊謹華飾演的「周凡」、鍾欣凌飾演的經紀人「胖姐」、小帥哥詹懷雲飾演的「流氓」，以及經紀人「壁虎」是由黃迪揚所飾演。這些名字朗朗上口，和演員合而為一，問起角色名的由來，導演嚴藝文笑說，「我都亂取欸！壁虎可能是因為我認識很多經紀人都以昆蟲為名，有時候想說蟑螂、螞蟻，蟑螂，壁虎，壁虎聽起來還蠻順的，覺得是一種家裡有壁虎還蠻可愛的，就取了壁虎。」「史艾瑪」則是因為她看了電影《樂來越愛你》，很喜歡演員艾瑪史東，就決定要將這個貫穿全場的角色叫「艾瑪」但姓氏又是她天馬行空隨便想的。至於詹懷雲飾演的流氓，嚴藝文說，「我們想要弄一個就是，其實他是一個很善良的大男孩，但是因為被人家叫流氓就想做一個反差。」而楊謹華飾演的周凡，因為個性是一個很豪放的人，嚴藝文就想說給她單名好了，聽到有網友說周凡是「就煩（台語）」讓嚴藝文被逗樂。