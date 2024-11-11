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▲阿虎抱怨老婆儀太太在度蜜月時竟然狂追劇。（圖／中天提供）

▲儀太太不滿度蜜月都在吃便當。（圖／中天提供）

藝人歐漢聲（歐弟）離婚3年，今年宣布3度當爸，和新歡感情甜蜜，過去他曾有過幾段轟轟烈烈的戀情，包括Makiyo、安于晴、鄭雲燦等人，先前他在節目上分享，當初和前妻去度蜜月兩人就吵不停，發現兩人完全合不來，前妻還在機場當場飆罵，和另一半旅遊看到和前任相關的回憶，更是會成為吵架導火線，讓他十分無奈。身為代班主持人的歐弟在節目《小明星大跟班》的主題「蜜月旅行就這樣被你毀了！夫妻旅遊吵不停」分享，和前妻去度蜜月的第一天就吵架，「我們從第一次旅行就合不來，蜜月飛夏威夷，她比我先到，她在機場等到翻臉，直接在機場大發飆。」歐弟還也直言，和另一半旅遊最怕遇到前任或跟前任有關的回憶：「北海道有家店裡的鹿肉肉汁蛋包飯太好吃了，所以我每次去都會吃，也都會帶朋友去，有一次我帶了當時的現任去，結果她一看到店裡的紀念簿就當場跑掉。」同場來賓李新也遇過相同狀況：「跑就輸了，我看到他（沈世朋）跟前女友的照片被貼在店家櫥窗上，我衝進去跟店家說『可不可以再拍一張，把我換上去』。」阿虎也分享自己碰到的情況，老婆儀太太在度蜜月時竟然狂追劇，「一開始我也陪她看，結果看完一部又一部，跟她講話也愛理不理，我在咖啡廳氣到回飯店，她電話也沒打來，我越想越氣又回咖啡廳，很大聲地坐在椅子上，結果她看了我一眼說：『走吧！』她根本不知道我離開過，一副好像才過了30秒的樣子。」儀太太則表示其實知道阿虎有離開，只是想讓對方冷靜一下，但她也抱怨，度蜜月三餐都吃便當很傻眼，對此，阿虎解釋，當時老婆在懷孕中，「我還是很擔心她吃到不乾淨的東西。」