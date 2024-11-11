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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署4日發生公務員陳屍案，疑似因職場霸凌而輕生。勞動部表示，已邀請外聘專家、員工代表等組成調查小組調查事實真相，預定在7至10個工作天完成調查報告，並對外公開調查結果。新北市議員李宇翔透露，自己取得了陳情書，「攤開陳情書內容，發現謝宜容根本把自己當成北分署的皇帝，濫權至極，更涉嫌貪污、圖利等罪。」李宇翔在臉書指出，自己收到有關北分署達上百封的爆料陳情，看完所有陳情，竟全部集中在一個人身上，就是分署長謝宜容，「這位分署長問題真的很大，到職僅1年8個月就能讓這麼多人不滿這位長官，說實在真的不簡單。今年2月就曾有北分署同仁向勞動部發出對分署長的陳情，結果情況不僅沒改善，反被分署長威脅要將告密者送法辦。」李宇翔說，這幾天處理北分署案，他都是親自處理，要大家放心，別擔心被洩露身分。另外，李宇翔也感謝很多人為他擔心監督「同黨」官員會受傷一事，「不管你是真關心，或是假關心之名行威脅之實，身為民意代表，都無法阻止我用力為一條逝去的生命發聲！」李宇翔表示，大量陳情內容，皆控訴北分署謝宜容分署長的種種霸凌同仁情事，如大聲咆哮、嘲諷人身攻擊、摔公文等；今年2月更有同仁受不了陳情勞動部，反被分署長威脅要法辦告密者，企圖製造北分署的白色恐怖。「透過層層聯繫，我取得2月份同仁陳情書，攤開陳情書內容，發現謝宜容根本把自己當成北分署的皇帝，濫權至極，更涉嫌貪污、圖利等罪。」李宇翔痛批，出現這狀況，分署長沒被調查就算了，還能自恃自己「有綠色高層背景」可以「直升機高升」，指導同仁要有政治敏感度、政治正確等語，種種行徑不止顯示此人能力不足，更是敗壞民進黨名聲的不入流劣質官員，「這種人，到底誰還在保她？現在還傳出高層要她週一開始休假靜待調查…依我看來，這種不適任官員早該立刻拔官送法辦啦！」