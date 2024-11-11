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▲屏科大鳥類生態研究室追蹤到，N83於3月21日北返先飛到中國沿海，4月10日再飛抵韓國繁殖地，9月29日才南下度冬，先飛到中國東南沿海。（圖，非當事照／林業署提供，郭東輝拍攝）

黑面琵鷺編號N83今年1月被發現疑似肉毒桿菌中毒，經救治後已由相關單位繫放，沒想到10月3日山陀兒颱風侵台期間，N83竟搭乘「颱風快車」，以最高時速85公里飛越臺灣海峽，最終回到高雄小港，N83勇於利用氣流飄洋渡海的冒險精神，讓眾人驚訝不已，更因此替牠取名為「颱琵」。根據中央社報導，台南市野鳥學會常務理事透露，編號N83黑面琵鷺今年1月癱軟在安南區魚塭內，疑似是肉毒桿菌中毒，經過慈愛動物醫院醫治及台南鳥會救傷組照顧後，已被繫上發報器及腳環，並於安南區野放。而屏科大鳥類生態研究室追蹤到，N83於3月21日北返先飛到中國沿海，4月10日再飛抵韓國繁殖地，9月29日才南下度冬，先飛到中國東南沿海。屏科大鳥類生態研究室近日發文提到，N83在2024年10月3日驚險地隨著山陀兒颱風飛越臺灣海峽，以最高時速85公里回到了高雄小港，巧妙利用氣流飄洋渡海，等於搭上了山陀兒的順風車，因此特別暱稱就取名為「颱琵」。而近期果真有鳥友陸續在台灣捕捉到N83的蹤跡，10月初先是在嘉義現身，10月30日則在台南七股頂山濕地出沒。天豐新能源也發文提到，這次冒險不僅是N83的勇氣展現，還是台灣首次透過衛星追蹤，發現黑面琵鷺利用颱風進行遷移的珍貴紀錄，「我們驚喜地發現，牠不僅不怕颱風，反而巧妙地利用了颱風氣流，展現了自然的奇妙與適應力。」N83搭乘颱風快車重返台灣，希望牠能順利在台灣度過一個又一個冬季。