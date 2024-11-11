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涉嫌馬來西亞柔佛新山富豪綁票案的被告今（10）日被提吿，外界才知道這名關鍵嫌疑人竟然就是富豪的妻子，她涉嫌教唆他人綁架自己的丈夫。一旦法院審判罪成，她可能被監禁最長40年。根據馬來西亞媒體《中國報》報導，57歲的女被告陳雲貴（Chan Wan Kooi）聯同46歲華裔男子鍾思明和39歲越南籍男被告梁文同（Luong Van Tung），及29歲越南籍男子陳文忠（Tran Van Chung）共謀，綁架59歲林姓富商，並索取2000萬令吉（約新台幣1.4億元）贖金。據悉，林姓富商在案發當日於自家門口前被綁架，富豪在自家門口被綁架，原本綁匪勒索3000萬元（約新台幣2.2億元）贖金，但金額過高難以繳交，商談之後富豪友人繳付2000萬令吉後，當事人當晚才被釋放。警方深入調查後逮捕數名嫌犯，經過推敲之後發現主謀是富豪的妻子，她唆使其他共犯綁架自己的丈夫，並勒索贖金，沒想到會東窗事發。其中一名共犯鍾思明開庭時否認有罪，他原本獲準以5萬令吉（約新台幣36萬元）保釋候審，但當天下午保釋被駁回並被警方重新逮捕；兩名越南籍被告因不懂馬來語，表示不明白控狀，同樣未獲准保釋，而富商妻子因被控涉嫌違反當地綁架法令及刑事法，不被允許保釋。