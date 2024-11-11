第三屆台中市民野餐日昨（10）圓滿落幕，本次活動串聯了台中市29個行政區，共吸引近19萬市民熱情參與，以「野餐充電・草地放電」為主題，市府成功打造了台中野餐日品牌，將野餐日融入市民生活，成為台中的城市象徵。
研考會主委劉彥澧指出，市府近年來推動「台中美樂地計畫」，將台中打造為宜居的花園城市，同時也讓全市各區公園都成為了理想的野餐地點。其中，大肚運動公園的清新林蔭和翠綠草地，吸引了在地人一同參與，依據人流統計，每小時人流高峰達200人，顯示野餐活動受到在地民眾的喜愛。劉主委進一步說明，過去擔心冬天空污季影響戶外舉辦活動，但近年來市府團隊積極改善空污，盧市長上任5年多來台中PM 2.5年均值已大幅下降，未來將持續努力，希望提供市民天天都能享受適合野餐的空氣品質。
大肚區公所楊明坤區長強調，雖然因颱風延期一週，但活動圓滿成功，當天看到許多市民攜家帶眷席地而坐，享受著薩克斯風的輕鬆音樂和氣球表演，感受到市民滿滿的幸福感與歡樂氣氛。主委和區長推著玩具歡樂列車一一到市民野餐區分送玩具，小朋友的歡呼聲伴隨泡沫泡泡滿天飛，幸福洋溢。大肚農會提供全國冠軍的火龍果一盤接一盤，有新品種黃皮白肉火龍果及雙色火龍果，讓民眾品嚐在地的美味！當地居民笑稱大肚野餐日是「龍年最火的野餐日」，農會在活動中發送的火龍果不僅讓民眾品嘗到最新鮮的在地農產品，也支持了本地農業，獲得一致好評。
市府表示，本年度野餐日強調「區區都有野餐日」的特色，大肚場次由研考會與大肚區公所攜手共同舉辦，展現了跨機關合作的成果。根據研考會的滿意度調查，大肚專場活動市民滿意度超過九成九，同時蒐集到部分建設性建議，將作為未來活動改進的重要參考，期望未來能進一步提升活動品質，讓台中野餐日成為市民每年期待的最佳活動盛事。另外提醒，現正值台中購物節期間（即日起至12月25日）別忘了登錄台中通暨購物節APP抽現金、好車及好宅等多項大禮，歡迎國內外觀光客來台中消費、旅遊！活動詳情請上官網查詢(https://fun.taichung.gov.tw/)(台中市政府廣告)
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研考會主委劉彥澧指出，市府近年來推動「台中美樂地計畫」，將台中打造為宜居的花園城市，同時也讓全市各區公園都成為了理想的野餐地點。其中，大肚運動公園的清新林蔭和翠綠草地，吸引了在地人一同參與，依據人流統計，每小時人流高峰達200人，顯示野餐活動受到在地民眾的喜愛。劉主委進一步說明，過去擔心冬天空污季影響戶外舉辦活動，但近年來市府團隊積極改善空污，盧市長上任5年多來台中PM 2.5年均值已大幅下降，未來將持續努力，希望提供市民天天都能享受適合野餐的空氣品質。
大肚區公所楊明坤區長強調，雖然因颱風延期一週，但活動圓滿成功，當天看到許多市民攜家帶眷席地而坐，享受著薩克斯風的輕鬆音樂和氣球表演，感受到市民滿滿的幸福感與歡樂氣氛。主委和區長推著玩具歡樂列車一一到市民野餐區分送玩具，小朋友的歡呼聲伴隨泡沫泡泡滿天飛，幸福洋溢。大肚農會提供全國冠軍的火龍果一盤接一盤，有新品種黃皮白肉火龍果及雙色火龍果，讓民眾品嚐在地的美味！當地居民笑稱大肚野餐日是「龍年最火的野餐日」，農會在活動中發送的火龍果不僅讓民眾品嘗到最新鮮的在地農產品，也支持了本地農業，獲得一致好評。
市府表示，本年度野餐日強調「區區都有野餐日」的特色，大肚場次由研考會與大肚區公所攜手共同舉辦，展現了跨機關合作的成果。根據研考會的滿意度調查，大肚專場活動市民滿意度超過九成九，同時蒐集到部分建設性建議，將作為未來活動改進的重要參考，期望未來能進一步提升活動品質，讓台中野餐日成為市民每年期待的最佳活動盛事。另外提醒，現正值台中購物節期間（即日起至12月25日）別忘了登錄台中通暨購物節APP抽現金、好車及好宅等多項大禮，歡迎國內外觀光客來台中消費、旅遊！活動詳情請上官網查詢(https://fun.taichung.gov.tw/)(台中市政府廣告)