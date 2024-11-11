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曾頌恩在昨天的2024年世界棒球12強賽熱身賽上，敲出一發關鍵全壘打，回到休息區時，「餅總」林岳平教練和他用力擊掌，成為有趣的場邊花絮。球迷笑稱林岳平是在報台灣大賽的一箭之仇，也直言後者一定很想要曾頌恩在自己隊內效力。中華隊昨天在熱身賽首戰和樂天桃猿對戰，兩隊前5局戰況膠著，曾頌恩在6局下，敲出一支超前比分的陽春砲，幫助球隊超前。他回到休息區時，林岳平刻意大力地和他擊掌，這一幕也被轉播單位給拍到，引起外界熱議。「大力擊掌」的典故來自曾頌恩的母隊中信兄弟，在8月對上台鋼雄鷹的一場比賽，曾頌恩打出一發飛行距離473英尺的全壘打，回到休息區後他和中信總教練平野惠一用力擊掌，讓對方開玩笑說要進傷兵名單，還開玩笑說要罰曾頌恩錢。林岳平這次擔任中華隊投手教練，他在今年中職總冠軍賽帶領統一獅隊和中信兄弟對抗，自然最清楚整個系列賽打擊率突破5成、敲出2發全壘打，拿下總冠軍賽MVP的曾頌恩能力有多出色。他回本壘後，林岳平用力和對方擊掌，如今曾頌恩就在自己隊裡，自家投手不用再面對這位重砲，自然是相當開心。球迷也調侃道：「笑死 魚住應該沒料到不在爪還是會遇到屁孩教練」、「大餅：看我待會報台灣大賽一箭之仇！」、「總冠軍賽被打的氣只能趁這個時候宣洩一下」、「大餅一定很想要魚住」。