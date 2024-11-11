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▲後勁夜內有50元遊戲神攤，只要一個銅板就能讓孩子一票玩到底，更有大人也忍不住下場玩。（圖／翻攝後勁夜市Google評論）

▲後勁夜市雖然在週五、週六晚間營運，但平日也會有部分食物攤位，為附近居民及加工區民眾營業。（圖／翻攝GoogleMaps）

外國人相當喜愛的台灣夜市，近年來卻因為小吃漲價、遊戲收費昂貴導致在地人反而不愛逛了。不過在高雄，就有一個知名度不如瑞豐、六和夜市的隱藏版在地夜市被推爆，裡面不但小吃種類多元，甚至還有佛心遊戲攤位「只要50元」，就讓孩子玩到翻天，老闆佛心經營方式曝光，也被家長們推到爆。近期有鄉民在論壇PTT上發文詢問，由於準備要前往高雄遊玩，就想要逛逛當地夜市，但過去已經去過知名度最高的瑞豐，不喜歡人擠人再加上還有小孩，因此希望夜市內有玩彈珠等遊戲，因此想問「高雄市區內，還有哪邊玩遊戲的攤位比較多的夜市嗎？」條件列出來之後，立刻有許多高雄點名「新青年夜市」以及「後勁夜市」，其中「後勁夜市」更有著家長之友「50元任意玩」遊戲攤位，老闆的經營方式為收費50元，就讓孩子們能暢完彈珠台、投籃機、撈球池等遊戲，而且，因為，因此玩小遊戲無論得分多少，離開前都能帶走一個小玩具。許多家長也紛紛在留言區大讚，「直接去後勁夜市，兩攤都是50元玩到你會怕，還送玩具」、「上次去後勁50元任意玩，小孩都叫不走，老闆還一直說去吃個飯再回來玩不再收錢，最後待了2小時，下次不敢再去」、「大推坐捷運去楠梓後勁夜市，中間有一攤50元各種遊戲玩到飽還有玩具」、「後勁夜市那兩攤真的很神，直接玩到飽」、「付的錢其實是玩具的錢，遊戲台是借你玩的，不管有沒有中都有玩具」。至於鳳山青年夜市，則有氣墊樂園、小摩天輪與海盜船，但收費則因攤位有所差異，適合預算較高的家長帶孩子前往。實際查看後勁夜市的Google評論，發現該地累積了6879則評價，雖然評價數量不如瑞豐、六合等知名度更高的夜市，但依然有4.1顆星的好評，實際查看評論內容，發現許多在地人都大推後勁夜市，認為夜市內攤位料好實在，交通也相當方便，搭捷運就能抵達，不過若是開車前往則停車較不方便。後勁夜市內除了50元遊戲攤，讓孩子瘋狂放電，廣受家長好評之外，還有豆乳雞、鹽烤魚、臭豆腐、石頭餅等美食，此外還有賣許多衣服等日用品，占地雖然不大，但重複性卻很低，是在地人最愛去的夜市。📍地址：高雄市楠梓區加昌路📍電話：0910 872 3304📍營業時間：週五、週六 17：00-00：00📍交通方式：高雄捷運紅線抵達後勁站，步行約550公尺抵達。