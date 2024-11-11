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美國總統大選落幕，美股雖在上一個交易日創新高，但台股今（11）日表現呈開低走低，早盤跌逾百點，失守23500點關卡。不過，之後跌幅收斂，終場下跌24.25點，以23529.6點作收，跌幅0/.1%，成交量3555.7億元。權值股台積電今早領跌，早盤跌20元至1070元，盤中跌幅收斂，終場以1085元收、跌5元或0.46%。鴻海早盤在平盤218元左右遊走，但終場以220元收，漲2元或0.92%。聯發科則是以1295元收，漲15元或1.17%。受惠川普上任前搶先出貨潮，貨櫃三雄今日盤中相對抗跌，長榮盤中一度漲到221元，終場以220.5元收、漲2.5元或1.15%；陽明盤中一度跌到70.6元，但終場以71.8元、漲0.3元或0.42%收；萬海則是早盤開高後翻黑，平盤在93.7元徘徊，終場以94.3元、漲0.6元或0.64%收。