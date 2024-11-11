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世界棒球12強賽A組賽事如火如荼進行中，地主墨西哥今（11）日迎戰勁旅波多黎各，Jose Rojas首局轟出三分砲，為墨西哥打出氣勢，並靠著牛棚封鎖對手打線，終場墨西哥以7：5擊敗波多黎各，拿下小組預賽首勝。目前A組6支球隊戰績全為1勝1敗，形成大混戰局面。此戰墨西哥羅哈斯（Jose Rojas）首局轟出3分砲率先攻破波多黎各，不過先發投手里歐斯（Wilmer Ríos）在3局下遭遇亂流，被波多黎各連追4分，墨西哥一度失去領先優勢。不過墨西哥在4局上立即展開反擊，由蓋坦（Jose Gaitan）擊出關鍵長打，帶有2分打點要回領先優勢，接著艾瓦瑞茲（Andrés Alvarez）安打補刀，單局灌進3分反超比數。6局上墨西哥增添保險分，將比數擴大至7：4領先。儘管波多黎各在7局下追回1分，但最終墨西哥牛棚成功壓制對手，最終以7：5收下勝利。此戰，蓋坦與艾瓦瑞茲分別繳出3支安猛打賞，成為墨西哥贏球關鍵。目前A組墨西哥、荷蘭、巴拿馬、波多黎各、美國和委內瑞拉，戰績皆為1勝1敗，晉級形勢撲朔迷離，每場比賽的勝負都至關重要。