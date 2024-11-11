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▲舒華身穿淺綠色細肩帶背心，露出超白皙肌膚，衣服的低胸剪裁更完美襯托出好身材。（圖／舒華IG）

▲子瑜（右）、舒華（左）一同幫Elkie（中）過26歲生日，3人合體到KTV嗨唱〈日不落〉，甚至曬出親親畫面，讓不少粉絲們都十分激動。（圖／Elkie IG）





韓國女團(G)I-DLE台灣籍成員葉舒華擁有獨特的甜美外型，在台、韓兩地坐擁大批粉絲。近日舒華悄悄返台，力挺韓團CLC前成員Elkie（莊錠欣）的演唱會，還被粉絲目擊與TWICE成員周子瑜現身台南大東夜市打彈珠。昨（10）日舒華在IG連發多張自己搭乘高鐵的美照，畫面中她身穿火辣低胸背心，右側肩帶還不小心滑落，貼文曝光後掀起熱議，粉絲們看了急喊：「衣服快穿好！」舒華昨日在IG寫下：「生活都是無聊又有趣並存，花怎開，水怎流，都順其自然的發生唄。」並附上多張自己乘坐高鐵的美照。畫面中舒華綁著公主頭，臉上沒有過多的彩妝，但肌膚依然透亮無暇，氣色相當好。值得注意的是，舒華身穿綠色細肩帶小可愛，外搭針織連帽外套，她將外套拉至手臂下，右側肩帶還不小心滑落，露出大片雪白肌膚，好身材一覽無遺，相當性感。貼文曝光後，瞬間引發暴動，大批粉絲都在留言區激動表示：「那個葉保守呢」、「可以幫你把衣服拉鍊拉上嗎」、「外套怎麼不穿好」、「太性感啦」、「舒穿這樣不冷嗎？」舒華此次返台，還與子瑜、Elkie合體在KTV大跳蔡依林的經典歌曲〈日不落〉，3人甚至嘴對嘴親親，養眼畫面曝光後，立刻吸引超過4萬名粉絲朝聖，外界也足見她們之間的好交情。