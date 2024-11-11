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▲我國駐新加坡代表童振源分析新加坡的經濟環境。（圖／翻攝自臉書）

▲過去兩年新加坡的各項指標全球排名與亞洲排名都顯著提升。（示意圖／美聯社／達志影像）

▲新加坡採取三個策略強化新加坡作為全球創業中心。（圖／取自Pixabay）

新加坡今年經濟環境再度升級，因具備充滿活力的親商環境及便於與亞洲連通的地理位置，名列「全球創業生態系統」全球第7名、亞洲第1名，新加坡成為新創公司和創投公司最愛前往的目的地。根據國際創業調查公司「Startup Genome」最新發布的「全球創業生態系統2024年報告」，新加坡因具備充滿活力的親商環境及便於與亞洲連通的地理位置，名列「全球創業生態系統」全球第7名、亞洲第1名。從2020年到2022年新加坡的全球排名為第16-18名、亞洲第4-5名，但是疫情後的2023年新加坡的全球排名大躍進到第8名、亞洲排名第2名，2024年再往前進步一名到全球第7名、亞洲第1名。我國駐新加坡代表童振源表示，若以創投交易價值排名，根據2024年9月的統計，新加坡的創投交易金額達到40.5億美元、名列全球第5名、亞洲第2名，落後於矽谷的498.4億美元、紐約的176.9億美元、倫敦的97.1億美元及北京的77.7億美元。童振源指出，目前新加坡有超過4,500家科技新創公司，500家創投公司，超過220家加速器。詳細來看，從2021年下半年至2023年，新加坡創業生態系統的價值為1,440億美元，相較於前三年的增長率為27%，創造14隻獨角獸，創投投資金額總計240億美元。從2019年至2023年，創投平均投資新創企業退場時間為7.6年，平均退場金額為133億美元，總共從257家企業退場。童振源認為，新加坡不僅在全球與亞洲大放異彩，更在東協獨佔鰲頭。2023年，新加坡在東協地區科技融資領域占主導地位，交易量及交易總值占比分別達到63.7%及73.3%，投資總金額達到61億美元，交易量為522件。根據2024年9月的最新統計，以投資案件而言，新加坡占東協六國創投的58%，第2名的印尼占16%，第3名的馬來西亞占10%，第4名的越南占7%，第5名的菲律賓占5%，墊底的泰國占3%；以投資金額而言，新加坡占東協六國創投的68%，第2名的菲律賓占18%，第3名的印尼占8%，第4名的泰國占4%，第5名的馬來西亞占2%，墊底的越南占1%。童振源分析，雖然過去兩年新加坡的全球排名與亞洲排名都顯著提升，但是以新加坡為總部的創投公司投資案件與金額卻連續兩年下滑。2020年的創投案件有419件、金額達到35億美元，2021年竄升到486件及82億美元，2022年再微幅增加到518件及85億美元，2023年下滑到410件及43億美元，2024年再微幅下降到369件及40億美元。這顯示，在疫情期間，新加坡吸引大量全球創投資金，疫情後，全球創投活動顯著減少，但是新加坡的全球競爭力卻逆向成長。童振源說明，為建構新加坡成為全球創新中心，新加坡政府從1991年開始推動五年科技計畫，2010年調整名稱為目前的「研究、創新與企業（RIE）計畫」。新加坡政府提供資金給四大領域的創新機構與研發人才，以發展與商業化前瞻科技，包括「智慧國家與數位經濟」、「人類健康與潛力」、「城市解決方案與永續發展」及「先進製造業與鏈結的全球商業與創新中心」。為強化新加坡作為全球創業中心，新加坡政府採取三個策略：首先，涵蓋2021-2025年的最新RIE2025計畫，新加坡政府的預算增加到280億新幣，亦即1%的國內生產毛額，希望創造研究導向的經濟與創業中心，也讓跨國公司集中投資在這些領域及選擇新加坡為亞洲基地。其次，新加坡相當著重在創新與研發為基礎的精深科技，希望發揮精深科技的長期價值創造潛力及對創業創新生態系統的戰略重要性。新加坡政府剛宣佈，將為「新創－投資計畫」（Startup SG Equity）再投入4億4千萬新幣，總金額將超過10億新幣，以推動海內外創投公司共同投資新加坡精深科技新創企業，以擴大他們的規模。最後，為連接全球新創企業，新加坡政府已指定新加坡「創業行動社群」（ACE）擔任窗口，將於2025年第1季推出「StageOne一站式創業服務中心」，提供有意來新加坡發展之國際新創企業各類落地服務項目，以協助他們以新加坡作為跳板，建立基地及培養業務成長的能力，進一步拓展全球市場。