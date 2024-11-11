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台中市議會今（11）日進行警消環衛市政業務質詢，市議員張家銨、李天生、江肇國、陳淑華、蔡耀頡、陳俞融針對台中市空污問題，向環保局長提出嚴厲質疑，批市府「放嘸屎，牽拖便所歹」；強調市府在台中市整體空氣品質的改善，不應將空污問題單純歸咎於中火，而應檢討自身在空污防治上的不足。張家銨表示，近年來中火已配合減煤政策，削減約60%的排放量，顯示其在空污改善上的積極努力。然而，她質疑環保局是否過度將重點放在中火，而忽略了台中市其他污染源的有效管控。她更痛批市府在空污的議題上「放嘸屎，牽拖便所歹」將自己不努力改善空污問題，還歸咎於中火，譴責市府有卸責之嫌。對此，張家銨引用環境部「空氣污染物排放清冊」的數據指出，市府管轄的其他空氣污染源排放總量不減反增，甚至上升了3%，其中焚化爐的排放量更大幅上升了48%。她質疑，是不是因為台中文山焚化爐至今未裝設氮氧化物去除設備，才導致導致空污排放量增加的主要原因。張家銨強調，空污改善需要中央與地方的通力合作，不能僅依賴中火的減排行動。她要求環保局提出具體的政策和措施，說明市府在空污治理上所做的努力，而不僅是以中火議題作為煙霧彈，試圖模糊焦點而忽略了台中市其他的污染來源。