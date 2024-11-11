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林昱珉在面對合庫時則把局數拉到3局，投球數50幾球左右，據了解球速狀況依舊理想，整體都在比賽狀況內，投完與合庫的熱身賽後剛好可以休5天，在12強首戰面對韓國隊先發出賽。（圖／NOWnews資料照）

▲韓國隊在今（7）日公布28人名單，其中共有14名投手，不過只有4名先發投手，包含王牌火球男郭彬。（圖／翻攝自斗山熊 X）

▲中職會長蔡其昌就提到希望能維持常態化，而不是像過往一樣都是盃賽任務制。蔡其昌說：「這是國家隊公司化的第一步，希望情蒐資料可以常態化，才能夠逐年累積資料，進而累積效益。」（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.04）

第3屆世界12強棒球賽，台灣所在的B組，即將在本周三開賽。跟上屆12強賽相比，本屆賽事A、B分組僅取前2名晉級，對於戰力並非完全體的台灣來說，想要闖進複賽難度很高。但透過自辦熱身賽、官辦熱身賽的安排下，台灣打者的近況已逐漸加溫，投手群速度狀況都相當不錯，前2戰能否搶勝將是晉級關鍵。為備戰世界12強賽，中華隊本月初就進駐台北大巨蛋，不僅能提早熟悉環境，更與捷克隊、合作金庫成棒隊進行自辦熱身賽；再延續到今天與昨天的官辦熱身賽，整體的攻擊狀況比起一開始來得更好，而投手群的狀況則是一直都不錯。首戰韓國與次戰多明尼加，預期將由前2號先發林昱珉、黃子鵬出戰。林昱珉曾在上周與合作金庫的自辦熱身賽出賽，與一開始對捷克出賽的投球局數不同，當時他只投1局小試身手，在面對合庫時則把局數拉到3局，投球數50幾球左右，據了解球速狀況依舊理想，整體都在比賽狀況內，投完與合庫的熱身賽後剛好可以休5天，在12強首戰面對韓國隊先發出賽。去年亞運，林昱珉就曾接連對戰韓國出賽，且投得不差，只要林昱珉維持同樣水準，比賽前半段應該仍可給予台灣一定的壓制力。中後段的台灣牛棚投手啟用時機，以及中心打線能否突破韓國牛棚投手群，將是首戰關鍵。而多明尼加在大幅換將後，整體陣容評價下滑，不過由於本屆12強賽，台灣先發輪值深度不足，雖然黃子鵬相性來說可來對古巴先發，但列為陣中第2號先發投手，可望將提前在多明尼加之戰出賽。黃子鵬整體控球能力不錯，加上低肩側投又是中南美洲國家較為少見的投球動作，希望藉由低角度進壘點，製造打者揮空或是打成滾地球，想辦法靠隊友的守備抓到出局數。為了晉級世界12強賽複賽，台韓雙方對於首戰都相當重視，特別是本屆賽會，雙方都不是最佳陣容的情況下，首戰能否搶勝，對後續能否晉級是關鍵之戰。韓國前2號先發為郭彬、高永表，監督柳仲逸刻意不讓這2名先發在官辦熱身賽出賽，就是要製造先發2選1的狀況，但一般預估還是郭彬機會較高。除了先發投手之外，韓國不可忽視的還是長打能力與牛棚強力投手人選很多。在引進科學化訓練與加強重量訓練後，韓職球員的揮棒明顯受到「飛球革命」的影響。金倒永、尹棟熙等年輕打者，從打擊練習時就非常注意揮棒仰角，希望以inside-out但拉打為主的模式，把球打強、打飛，透過長打串連來搶分。科學化訓練的影響，另一方面也在投手部份看到成效。此次韓國隊陣中，許多的年輕牛棚投手直球速度都不錯，搭配球路設計出的滑球，靠2個球種來製造揮空。金瑞鉉、金澤延與朴英賢，都是直球速度可到150公里，與犀利變化球製造高低角度跟速差的強力牛棚投手，在比賽中後半段可連番上陣，是對手難突破的牛棚投手群。不過雖然韓國投打都有一定實力，但守備部份穩定性不足是缺點。金倒永在三壘守備的穩定性，是柳仲逸監督一直以來擔心的問題，過去中線出身的金倒永，移動與接球能力沒問題，但傳球不順暢，在官辦熱身賽中已見端倪，要堅持打線最大化，還是要多一點守備比重，也考驗柳仲逸的決定。本屆世界12強賽為1級國際賽事，延續過往政策，中華職棒為國家隊的組訓單位。除了租用大巨蛋練球、跟捷克打自辦熱身賽獲得好評外，備戰12強賽所準備的情蒐工作，動員超過20多人，資料豐富度更勝過往，也期待這樣的資料準備能幫助台灣打進12強複賽，更能延續到接下來的經典賽。過往國際賽情蒐工作，除中職內部紀錄組人員外，外聘人員並不會太多，大多2人一組，專心做對戰國的資料與影片搜集分析。不過此次12強賽情蒐任務，除動員人員眾多，更依照情搜人員的特性，專心蒐集投手、打者資訊，甚至邀請國際賽經驗豐富的資深球員、教練加入，除可以提供對戰策略模擬外，也仔細觀察各隊的守備細節，希望能掌握多一點的資訊，給予中華隊在場上更多的比賽選項。也因為這次動員的範圍極廣，蒐集的資料豐富度很高，中職會長蔡其昌就提到希望能維持常態化，而不是像過往一樣都是盃賽任務制。蔡其昌說：「這是國家隊公司化的第一步，希望情蒐資料可以常態化，才能夠逐年累積資料，進而累積效益。」