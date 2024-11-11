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▲台電一一列舉，陳宏益對台電做出4項不實指控。（圖／台電提供）

台中火力發電廠吵得沸沸揚揚，台中市環保局長陳宏益8日在議會答詢時說「有中共思維介入台電規劃」。台電今（11）日表達嚴正抗議，表示穩定供電是仰賴專業規劃，而非政治口水，陳宏益隨意「抹紅」，是對台電所有同仁的羞辱，應該向台電同仁道歉。陳宏益上週備詢時，多次質疑中火發電量太大，「好像是中共規劃的」、「國安單位應該介入調查」，即使國民黨議員二度提醒他「再講下去小心變成爐主」，仍滔滔不絕。台電一一列舉，陳宏益對台電做出4項不實指控。第一，陳宏益指「把所有電廠包括備載容量都在擺在台中，懷疑一定是有中共的思維介入台電的規劃，國安單位要介入調查」。台電說明，將除役後的燃煤機組轉為緊急備用機組，是投入最小成本卻能得到最大保障的方式，不僅台中電廠如此，興達電廠也是如此，「台電認為供電不分藍綠，實在無法接受陳局長這種抹紅的說法。」第二，陳宏益提到台電怕虧損擴大因此不願減煤。台電也強調，穩定供電是台電唯一考量，發電成本從來不是電力調度考量的唯一因素，況且俄烏戰爭造成全球燃料大漲，據2023年審定決算的發電成本，每度燃煤發電的成本為3.43元，燃氣為3.44元，幾乎相當。第三，中火燃氣二期環評通過後，陳宏益對外指控台電未提具體的逐年減污規劃，環評委員也不知道哪一年要減排多少。台電指出，台電在環評大會已分別說明，機組商轉情境的逐年減碳量，相較一期減碳幅度達33%；民營中佳上來以後，台電承諾減煤至每年1100萬噸以下，平均每部大概算150萬噸左右，「陳局長明明有參與會議，不知為何公然說謊？」最後，陳宏益針對中火減煤規劃自有想法，一週之內提出的中火減煤時間表，減煤期程與幅度卻大相逕庭，卻都稱其有根據。台電也提醒，如果依照陳局長的減煤規劃，台中電廠2028年僅有2部燃氣機組供應大台中地區所有工業民生用電，裝置容量比現在少一半，將陷大台中地區於缺電的高風險中。