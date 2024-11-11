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▲UNIQLO聯名ANYA HINDMARCH「可愛大眼睛」冬季系列第二彈11月29日開搶。（圖／UNIQLO提供）

▲UNIQLO雙11外套「現折300元」、男女「特級極輕羽絨背心」首次特價1290元。（圖／翻攝自UNIQLO FB）

▲GU聯名Netflix影集《怪奇物語》第二彈，全系列11月15日開賣。（圖／GU提供）

▲GU雙11男女錐形褲「降100元」、外套最多「現降300元」。（圖／翻攝自GU FB）

▲Gap x Cult Gaia聯名系列好正，推薦女生年末派對戰袍。（圖／Gap提供）

▲Gap雙11一日限定「官網正價5折」再享全場免運。（圖／翻攝自Gap FB）

11月颱風已知有「桔梗颱風」和即將生成的「天兔颱風」對台灣影響較大，民眾有感天氣變冷，快趁雙11購物節優惠，搶買UNIQLO外套「現折300元」、GU超夯男女錐形褲「降100元」，Gap狂歡官網正價5折再享全場免運一次整理。UNIQLO日前聯名ANYA HINDMARCH「可愛大眼睛」，日本、台北都搶翻天！再度宣布2024冬季系列第二彈將在11月29日，全系列共14款於UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店及網路商店同步販售。而UNIQLO雙11樂享購物節，即日起至11月14日，本週指定款下殺190元，包括可機洗刷毛外套、休閒上衣、長褲、棉質舒適九分褲等眾多男女裝都首次優惠，幫大家挖出男女適穿「防風立領連帽外套(防潑水)」特價1490元（原價1690元）、男女「特級極輕羽絨背心」首次特價1290元（原價1490元）、女款「毛絨刷毛開襟外套(長袖)」首次優惠990元（原價1290元），最低「現省300元」！即日起至11月14日於UNIQLO網路商店，單筆消費滿2,500元、且選擇店舖取貨服務，加碼贈送「時尚莫蘭迪色保溫瓶」乙個（每日限量，送完為止，恕不挑色不累贈）。GU與Netflix影集《怪奇物語》展開二度聯名，全系列將在11月15日起於GU全台實體店鋪及網路商店正式開賣，以圈粉無數的懷舊80年代氛圍，設計出無性別自由穿搭的時尚單品，推薦流行復古風和學院風穿搭。GU雙11自由購物節，即日起至11月14日眾多單品290元起，男女裝「barrel leg錐形牛仔褲」特價890元（原價990元）、女款「超彈性厚底靴」現折200元、男裝「HEAT PADDED立領外套」現降300元、女裝「PUFFY TOUCH寬鬆開襟外套」特價690元（原價890元）。而且即日起至11月14日，網路消費滿2,200元，贈送插畫家「餃貓FAMILY設計翻轉兩用U型枕」乙個；11月10日至11月11日，GU APP及網路商店消費並使用LINE Pay付款，滿額享LINE POINTS 5%回饋（每LINE Pay帳號單筆交易最高回饋111點）。還有GU APP會員消費不限金額抽「Marshall藍牙喇叭」；店鋪取貨滿1,200元贈送插畫家「餃貓設計束口袋」乙個等好康。年末派對裝扮靠Gap X Cult Gaia聯名系列，由Jasmin Larian Hekmat於2012年在洛杉磯創立的新銳女裝Cult Gaia，主打雕塑感與建築感的標誌性女性服飾。與Gap合作的聯名系列，以金屬鍊條與圈環為設計亮點，打造特殊肩帶的無袖背心、閃亮腰飾的寬管牛仔褲、與貼身短洋裝等搶眼單品，還有短版針織開襟衫、長版繫帶羊毛大衣等日常裝束，也讓人眼睛為之一亮。GU雙11狂歡一日限定，開搶官網正價5折再享全場免運優惠，同時加碼消費滿3,500元贈送「個性抽繩水桶包」、滿6,000元贈送「限量摺疊收納推車」；今天11月11日官網消費任意金額享10倍積分回饋。提醒大家，滿額禮金額可累計但不可累贈；數量有限，送完為止。