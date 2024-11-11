我是廣告 請繼續往下閱讀

啦啦隊女神李多慧遭跟蹤，嚇到不敢返回為於新北三重的住處，對此，10日下午，李多慧與團隊前往新北市婦幼警察隊報案，受訪時，李多慧難過落淚，表示牽連到工作人員很抱歉，但也不希望就此姑息，因此決定報警處理。經紀公司則強調「絕對不會撤告」，不因身份關係而妥協自身權利。據了解，李多慧騎乘機車環島5天，返家途中遭一台白色小客車跟蹤，期間，車上還下來一名身穿綠色外套的陌生女子，對李多慧偷偷拍攝，李多慧為此發文表示「很害怕不敢回家」，10日下午則前往新北婦幼隊報案。據悉，該女子疑似為某媒體的狗仔，當時正跟拍李多慧。警方表示，目前已完成受理報案程序，也已鎖定行為人，將依程序查緝到案，而對方舉動已構成跟騷法，後續將以跟騷法偵辦。