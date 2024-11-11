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中國的外資今年創新低，專家指出外資近幾年大部份流向東南亞國家。根據中國國家外匯管理局最新統計季度資料，今年第三季外商對中國直接投資再次呈現淨流出81億美元，這是自1998年公佈資料以來的第三次淨流出，分別是去（2023）年第三季的淨外流120.6億美元、今年第二季的淨外流148.6億美元及第三季的淨外流81億美元。據悉，從去年第三季至今年第三季外商對中國直接投資總計淨流出71.6億美元，今年前三季外商對中國直接投資的淨流出金額增加到128億美元，特別是今年第二季與第三季外商對中國直接投資的淨流出金額高達229.6億美元，顯示外商大幅減少對中國投資，同時在中國的外商持續將獲利匯出中國。另一方面，中國對外直接投資增加到今年第二季的歷史新高709.5億美元，甚至比2015-2016年中國企業對外大量併購風潮時還要高。從2015年第三季至2016年第三季中國對外直接投資平均每季金額為600.6億美元，最高為2015年第4季的666.2億美元。今年第三季略為放緩到334億美元，但今年整年的對外投資金額可能與去年相當。我國駐新加坡代表童振源分析，若以年度計算，中國在2001年底加入世界貿易組織前，1998-2001年外商直接投資中國平均每年為412.9億美元；中國加入世界貿易組織後，2002-2015年平均每年為1,929.7億美元；2016-2022年再進一步增加到平均每年2,215.3億美元。整體來看，從2002-2022年中國吸引的外商直接投資平均每年為1,888.2億美元。2021年外商投資中國創歷史相高的3,441億美元後，2022年大幅減少45%到1,902億美元，去年整年中國吸引的外商直接投資急遽衰退到只剩下427億美元，是從2000年以來的歷史最低點。今年前三季外商對中國直接投資金額為淨流出128億美元；如果這個趨勢持續，這將是自1998年以來的首次淨流出。童振源表示，針對中國對外直接投資金額，1998-2004年都在70億美元以下，平均每年只有23.9億美元。2005年中國對外直接投資金額突破500億美元，此後便急速增加，2014年突破1,000億美元，2005-2015年平均每年為633.9億美元。2016年中國對外直接投資金額突破2,000億美元、達到歷史最高點的2,164億美元，2023年為1,853億美元，2016-2023年平均每年為1,703.2億美元。今年前三季中國對外直接投資金額已經高達1,423億美元，是同期有記錄以來的第三高。今年整年中國對外投資金額可能與去年相當。