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▲聯盟稍早發出聲明表示，統一7-ELEVEn獅陳韻文選手行使自由球員權利，成為繼詹子賢、陳子豪後，本季中職第3位行使FA的球員，同時也是目前投身自由市場唯一的投手。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.12）

中信兄弟陣中兩員大將，「雙子」詹子賢、陳子豪先後行使自由球員權利（FA），開出中職自由市場的第一槍。朱育賢目前為備戰世界12強棒球錦標賽，代表中華隊參加官辦熱身賽，賽前接受媒體訪問，本人回應表示：「目前還在備賽期間，主要還是專心在比賽。」聯盟稍早發出聲明表示，統一7-ELEVEn獅陳韻文選手行使自由球員權利，成為繼詹子賢、陳子豪後，本季中職第3位行使FA的球員，同時也是目前自由市場唯一的投手。然而，樂天也勢必將釋出誠意留人，因為球隊先前鎮守一壘的重砲陳俊秀，去年也是透過行使FA轉隊至兄弟。