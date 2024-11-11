中信兄弟陣中兩員大將，「雙子」詹子賢、陳子豪先後行使自由球員權利（FA），開出中職自由市場的第一槍。除了中職官方今（11）日宣布，統一獅隊「守護神」陳韻文正式行使FA外，樂天桃猿的外野手朱育賢，也在稍早傳出提出行使FA申請，朱育賢目前為備戰世界12強棒球錦標賽，代表中華隊參加官辦熱身賽，賽前接受媒體訪問，本人回應表示：「目前還在備賽期間，主要還是專心在比賽。」
陳韻文提出FA 中職今正式公告
聯盟稍早發出聲明表示，統一7-ELEVEn獅陳韻文選手行使自由球員權利，成為繼詹子賢、陳子豪後，本季中職第3位行使FA的球員，同時也是目前自由市場唯一的投手。
另一方面，樂天球團在日前對外表示，已經和陣中3名有行使FA的球員開啟談約，包含朱育賢、林泓育以及林承飛。不過今（11）日傳出，朱育賢將行使FA，成為本季投身自由市場的第4位大物。
朱育賢今年賽季出賽111場，繳出打擊率2成952、上壘率3成45、長打率4成23的優異成績，能夠鎮守一壘及外野，對於缺乏強打角落野手的球隊來說，將是相當適合的補強人選。然而，樂天也勢必將釋出誠意留人，因為球隊先前鎮守一壘的重砲陳俊秀，去年也是透過行使FA轉隊至兄弟。
我是廣告 請繼續往下閱讀
聯盟稍早發出聲明表示，統一7-ELEVEn獅陳韻文選手行使自由球員權利，成為繼詹子賢、陳子豪後，本季中職第3位行使FA的球員，同時也是目前自由市場唯一的投手。
另一方面，樂天球團在日前對外表示，已經和陣中3名有行使FA的球員開啟談約，包含朱育賢、林泓育以及林承飛。不過今（11）日傳出，朱育賢將行使FA，成為本季投身自由市場的第4位大物。
朱育賢今年賽季出賽111場，繳出打擊率2成952、上壘率3成45、長打率4成23的優異成績，能夠鎮守一壘及外野，對於缺乏強打角落野手的球隊來說，將是相當適合的補強人選。然而，樂天也勢必將釋出誠意留人，因為球隊先前鎮守一壘的重砲陳俊秀，去年也是透過行使FA轉隊至兄弟。