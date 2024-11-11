我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張惠妹（上至下圖）、周杰倫、五月天年底演唱會門票相當難購買。（圖／克克cmy328112授權提供）

▲原PO出示2張張惠妹、1張周杰倫、1張五月天演唱會門票。（圖／克克cmy328112授權提供）

▲張惠妹台北大巨蛋演唱會，跨年場次很搶手。（圖／聲動娛樂）

▲周杰倫大巨蛋演唱會一票難求。（圖／周杰倫臉書）

▲五月天年底回到桃園體育場開唱。（圖／相信音樂提供）

近期亞洲流行天王周杰倫（周董）、演唱會女王張惠妹（阿妹）、搖滾天團五月天都將在今年底舉行大型售票演唱會，3人門票剛好都在拓元販售，有粉絲寫程式製作假的售票系統供大眾練習手速，有人練習1個月成功購入，搶票供略更是瘋傳多種版本，難買的程度可見一斑。一名粉絲透露，，讓網友驚嘆直呼：「太幸福了吧...」一名男網友「克克」在昨（10）日在Threads表示：附圖為張惠妹、周杰倫和五月天的演唱會海報，以及2張阿妹、1張周董、1張五月天的電子票券。張惠妹的台北大巨蛋5場演唱會，當時35萬人上線搶15萬張票，6分鐘內完售，男網友不僅買到，還成功購入兩張，其中一張為跨年場次，周杰倫也在大巨蛋開唱，原PO是第三波清出視線不良區的票券時買入，五月天年底將在桃園棒球場一連唱6場，15萬張門票一樣不到5分鐘便幾乎賣光，網友幸運買到元旦場次。據了解，該名網友向《NOWnews今日新聞》分享，阿妹兩張票當時用電腦購買，「中華電信光纖，最低網速16M/3M」，周杰倫、五月天則以4G吃到飽、最低費率599的手機網速搶票。男網友貼文發布後，許多人羨慕留言：「哇賽！我搶到五月天跟周杰倫，阿妹可惜沒搶到，接下來要搶的還有鄧紫棋、林俊傑跟江蕙，都是很難搶的歌手」、「神人！！！（跪拜） 」、「五月天搶了12張，阿妹也搶了6張，但...杰倫搶了個寂寞，杰倫真的是大魔王」、「太厲害了！ 我一個都沒成功...」、「太強了吧！」