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▲提姆艾倫《聖誕快樂又瘋狂》美國大熱賣，台灣票房冷清。（圖／摘自IMDb）

▲《聖誕老人》主打先進特效包裝，結果在台灣只有聖誕節的一日行情，接著票房就雪崩式下滑。（圖／摘自IMDb）

▲《一路響叮噹》雖有阿諾史瓦辛格掛帥，台灣票房還是跟他的動作片相差甚遠。（圖／摘自IMDb）

▲《紅色一號》特效場面不少，觀眾看得過癮，台灣票房壓倒所有同檔強片。（圖／華納兄弟提供）

聖誕主題的電影、尤其以聖誕老人為主角者，過往在台很容易陷入「票房魔咒」，在歐美反應和台灣常有天壤之別。不過巨石強森、克里斯伊凡、劉玉玲等主演的《紅色一號》卻登上全台票房冠軍，到底這部片有何致勝祕訣？先是卡司組合像動作大片多過聖誕電影，而片中也有刺激的大場面，再加上聖誕老人雖是關鍵要角卻大半場都失蹤，反而讓片子成為另類的聖誕片，自然也有不同於以往的賣座表現。「聖誕節」在歐美文化中，就是每年年底闔家團圓的重要節目，有如華人的農曆春節，但華人區過聖誕節的風氣與習慣，畢竟和歐美大不同。早年台灣還有刻意將日期訂在聖誕節的行憲紀念日，會放假一天，大家假行憲紀念日之名，行過聖誕節之實，即便如此，台灣民眾對聖誕老人最大的印象就是「會送禮物」，而不像在歐美，各大賣場還會在聖誕假期請人扮聖誕老人為顧客們祈福。聖誕夜在台灣最多就是提供大家聚會開趴的理由，要闔家團圓是會留到農曆春節。因此美國聖誕片中的那些元素，對台灣觀眾來說不太容易感到投入，好比華人的賀歲片，大概也不太會令歐美影迷有多大的感覺。而好萊塢的聖誕片也像華人賀歲片一樣，大都是搞笑為主，就很容易被文化隔閡影響，由於各地觀眾接受的笑點不同，歐美笑料來到台灣常常施展不開，只讓台灣影迷感覺冷場，就更沒有興趣花錢賣票捧場。過去提姆艾倫主演過一部《聖誕快樂又瘋狂》，美國賣了1億4500萬美元，是當年最賣座的電影前5名，台灣不僅拖到隔年聖誕檔上映，北市票房也不到600萬，算是踢到鐵板。更早前的《聖誕老人》，強打有最新電影特效呈現馴鹿拉著雪橇在天空奔馳的場面，台灣只有聖誕夜與聖誕節熱賣，聖誕節一過，票房雪崩式下滑，最終亦是慘澹收場。就連大牌巨星阿諾史瓦辛格，也只能勉強刺激一下聖誕片在台灣的行情，他在《一路響叮噹》飾演為了在聖誕節搶到兒子心目中最佳禮物的父親，被迫和另一位老爸展開連串爭奪，北市票房2500萬，已是聖誕片很突出的數字，可是跟他同年另一部主演的《魔鬼毀滅者》北市票房8800萬相比，明顯的有落差。而經典題材改編的《34街的奇蹟》，台灣上映的口碑不算壞 ，但數字遠遠不及同時上檔的另兩部動作大片《星際奇兵》和《迫切的危機》。所以《紅色一號》雖然也有笑點以及聖誕片的溫馨元素，主要內容放在聖誕老人被綁架，北極保安官巨石強森和最強賞金獵人克里斯伊凡，要聯手將他救出來，反而才是對了台灣觀眾口味的變化。巨石強森和克里斯伊凡都是以動作演出受到本地影迷的喜愛，片中他們的打鬥場面不算少、特效鏡頭更豐富，如果不是聖誕節的景象時不時會出現，只把它當成一部動作來看，也沒有什麼問題，加上兩位大牌男星首度攜手演出，增添了卡司上的吸引力，自然能夠克服聖誕節題材的弱勢，開出亮麗的成績。台灣觀眾給予《紅色一號》的迴響頗為正面，有人大讚：「完美融合超級英雄及諜報電影，浮誇又歡樂！」也有人覺得片子：「場面精彩，題材創新卻富含純真價值，帶著超乎預期的收穫離開戲院。」更有人直接下了結論：「適合全家大小觀賞的聖誕電影。」難得的是，這回《紅色一號》美國還沒有台灣早上映，要到本週才會正式在北美登場，台灣與其他地區搶先推出傳捷報，對於稍後在北美的公映氣勢也會有所拉抬，令人更期待北美的賣座成績會是如何。