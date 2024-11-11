百萬YouTuber「Ryu、Yuma」近期驚爆婚變，原先是Ryu被發現疑似婚內劈腿，最後卻真相大反轉，變成Yuma出軌在先，且出軌對象還是另一名YouTuber「Tommy」，Tommy稍早也發文證實，他介入Ryu、Yuma之間的婚姻。對此，有網友好奇YT界模範夫妻是否只剩蔡阿嘎和二伯？貼文曝光後立即引起熱議，許多人紛紛點名「統神003」、「許伯簡芝」、「老高小茉」、「好味小姐」及「乾杯小菜」，感情都相當穩定，讓外界值得再相信一次愛情。
一名網友今（11）日在PTT發文，他以「YT界模範夫妻只剩下他們了吧」為題，表示在Ryu跟Yuma出事後，YT界當然還是有其他夫妻檔YTR，「不過第一把交椅，應該也是蔡阿嘎跟二伯妥妥的吧」，直指長青樹網紅蔡阿嘎跟二伯的感情十分穩定，「有沒有YT界模範夫妻的卦？」
貼文一出，不少網友共同點名「統神003」、「許伯簡芝」、「老高小茉」、「好味小姐」及「乾杯小菜」，都可說是YT界模範夫妻代表，「許簡是會想祝福的那種」、「你把統神跟003放哪」、「好味小姐吧，無負評，曬娃也好看」、「乾杯小菜才是清流」、「老高小茉是真的穩」。
Ryu、Yuma突爆婚變！Tommy認了介入婚姻
回顧事發經過，Ryu在網路上被發現與一名中國秦姓女畫家過從甚密，眾人質疑他婚內劈腿，女畫家隨即跳出來回應，反控是Yuma出軌在先。事後，Ryu發表萬字文說明與Yuma的情變時間軸，文中委婉證實妻子Yuma先出軌，還對他說出「你也去玩吧」等話，之後Ryu才和女畫家發展出感情。
許多眼尖網友還發現，Yuma的出軌對象疑似是Ryu的網紅好友Tommy，不只女畫家在爆料文中直接指名Tommy，過去3人合作影片似乎也能找出蛛絲馬跡，Ryu的長文回應也未直接否認這一點。而稍早Tommy也在IG發文證實，自己確實與Yuma發展出不倫戀，並向Ryu及外界鄭重道歉。
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貼文一出，不少網友共同點名「統神003」、「許伯簡芝」、「老高小茉」、「好味小姐」及「乾杯小菜」，都可說是YT界模範夫妻代表，「許簡是會想祝福的那種」、「你把統神跟003放哪」、「好味小姐吧，無負評，曬娃也好看」、「乾杯小菜才是清流」、「老高小茉是真的穩」。
Ryu、Yuma突爆婚變！Tommy認了介入婚姻
回顧事發經過，Ryu在網路上被發現與一名中國秦姓女畫家過從甚密，眾人質疑他婚內劈腿，女畫家隨即跳出來回應，反控是Yuma出軌在先。事後，Ryu發表萬字文說明與Yuma的情變時間軸，文中委婉證實妻子Yuma先出軌，還對他說出「你也去玩吧」等話，之後Ryu才和女畫家發展出感情。
許多眼尖網友還發現，Yuma的出軌對象疑似是Ryu的網紅好友Tommy，不只女畫家在爆料文中直接指名Tommy，過去3人合作影片似乎也能找出蛛絲馬跡，Ryu的長文回應也未直接否認這一點。而稍早Tommy也在IG發文證實，自己確實與Yuma發展出不倫戀，並向Ryu及外界鄭重道歉。