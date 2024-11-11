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儘管上週五美股漲多跌少，但台股今（11）日表現呈開低走低，盤中一度最多跌逾200點，但尾盤台積電獲買盤回流，使台股終場跌勢收斂，下跌24.25點，以23529.6點作收，跌幅0.1%，成交量3563.95億元，其中，三大法人合計賣超近62億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資再賣，賣超1.73億元，自行商（自行買賣、避險）賣超87億元，投信則是買超27億元，三大法人合計賣超61.49億元。權值王台積電今早領跌，早盤跌20元至1070元，盤中跌幅收斂，終場以1085元收、跌5元或0.46%。鴻海早盤在平盤218元左右遊走，但終場以220元收，漲2元或0.92%。聯發科則是以1295元收，漲15元或1.17%。