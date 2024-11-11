我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊貴媚除了主持《老少女奇遇記2》以外，也是總製作人之一。（圖／記者羅偉如攝）

▲鍾欣凌（左四）、嚴藝文（左五）、楊貴媚（右五）為了《老少女奇遇記2》錄製主題曲。（圖／記者羅偉如攝）

鍾欣凌、嚴藝文、楊貴媚主持的實境節目《老少女奇遇記2》將在17日正式播出，今（11）日舉辦開播記者會，3人侃侃而談拍攝過程中的趣事，回憶起和林哲熹泡湯的場面，導演笑說：「他最犧牲！」讓嚴藝文立馬抗議：「誰犧牲啊！」不過鍾欣凌回憶當時他們都只有圍毛巾，裡頭完全沒有穿，實在很怕林哲熹會尷尬，雙方其實離得很遠，尤其楊貴媚的好身材連她的目光都被吸走，直呼：「楊貴媚那是你的兩個小蜜桃嗎！」第2季節目走訪了日本的4個地區，包括熊本、高知、五島、秋田，也有許多小鮮肉的參與，嚴藝文稱讚每個小鮮肉都讓她很滿意，而一起雪地健行的禾浩辰應該是最累的，不過他當時一直上演偶像劇橋段，像是樹枝上的積雪落下來，他就會從上面護住姐姐們幫擋雪、扶她們走路、走在第一個幫大家把雪踩平等等，讓姐姐們直接被暖到。導演笑說林哲熹是最犧牲的，因為要陪姐姐們泡湯，嚴藝文聞言立馬抗議：「誰犧牲啊！」日本泡湯其實都是要裸湯的，但當地業者特別允許她們圍毛巾下水，但3人回憶當時還是會覺得有點害羞，又很怕林哲熹會尷尬，所以雙方離了一段距離。而毛巾之下3位姐姐什麼都沒穿，泡湯到一半時毛巾有飄起來的趨勢，讓鍾欣凌看到楊貴媚的好身材直呼：「楊貴媚那是你的兩個小蜜桃嗎？」大讚其實蠻性感的，笑說哲熹大概眼睛也不敢亂看：「他要嚇歪了吧！」另外一位小鮮肉張軒睿，則是十分照顧楊貴媚，過河的時候還一直牽著楊貴媚的手，讓嚴藝文、鍾欣凌都打趣：「回春了回春了！」而這次《老少女奇遇記2》也特別和相信音樂合作，讓鍾欣凌、嚴藝文、楊貴媚翻唱了麋先生和宇宙人的合作曲《你在哪裡》，楊貴媚放話說希望有參戰金曲獎的機會，鍾欣凌則表示他們現在是「五月天師妹」，團名可以叫「六月雪」或「七月鬼」之類的。