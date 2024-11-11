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▲日本國民民主黨黨主席玉木雄一郎針對外遇傳聞一事鞠躬道歉。（圖／美聯社／達志影像）

日本眾議院於今（11）日召開臨時國會，並舉行首相指名選舉，由各議員選出下一屆日本首相。在此之際，關鍵小黨國民民主黨黨代表玉木雄一郎遭到媒體爆料，與一名現為香川縣高松市觀光大使的前寫真偶像爆出婚外情傳聞，後續玉木雄一郎本人也在臨時記者會上承認這一消息。儘管玉木雄一郎在黨內的去留有待討論，不過高松市正在討論考慮將該名觀光大使解職。綜合日媒報導，日媒《Smart FLASH》爆料，目前已婚、現年55歲的玉木雄一郎，在10月30日深夜時，被拍到身穿連帽上衣、毫無疲態地出沒在東京一家葡萄酒吧，在20分鐘左右，一名女性也現身該處，這名女性正是39歲的香川縣高松市觀光大使小泉美雪（小泉みゆき，音譯）。玉木雄一郎的選區為香川縣第2區，而小泉美雪擔任觀光大使的高松市也正是在該選區內。當地娛樂記者透露，小泉美雪除了擔任高松市的旅遊大使之外，除了擔任高松市的旅遊大使之外，她還致力於宣傳小豆島，先前她以賽車女王和寫真女優的身份活動，數年前辭去經紀公司後，現在是自由之身，她總是在社群媒體上傳雜誌寫真風的照片，經常舉辦與粉絲之間的攝影會、交流會。玉木雄一郎外遇的傳言早已傳遍當地。他與小泉美雪從7月25日時就已經有十分密切的互動，曾經被目擊多次出入香川縣的飯店，也常常一同在公共場合現身。8月28日，玉木雄一郎在進行街頭演講時，小泉美雪也在人群中現身支持，小泉美雪還曾現身在玉木雄一郎的15周年活動。小泉美雪否認兩人疑似有不倫關係，僅稱自己是以支持者身份陪同，但談論到兩人獨處相關問題，小泉美雪卻閃爍其詞，而玉木雄一郎則未當面回應。不過在11日上午，玉木雄一郎緊急召開記者會，針對婚外情醜聞向外界道歉，並承認報導內容大致上符合事實。玉木雄一郎表示，「我不僅要向我的家人道歉，還要向全國所有人道歉，對於對我寄予厚望的國家，我深表歉意。」但對於未來是否辭去國民民主黨黨代表一職，未來是否辭去國民民主黨黨代表一職，以及11日所召集的臨時國會中，是否會在總理大臣指名投票中寫下自己的姓名？玉木雄一郎表示，「會聽取同黨夥伴的意見」，並稱「如果允許的話，我願意以國會議員的身份做好本職工作來回報大家。」國民民主黨在這次眾議院改選獲得28席位，成為具有影響力的關鍵小黨。目前國民民主黨還未傳出要求玉木雄一郎下台的聲音，還要看後續的內部討論結果；香川縣高松市則表示，目前正在討論是否解除小泉美雪的觀光大使身份。