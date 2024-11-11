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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平紀念球，拍賣總價狂飆439.2萬美元（約合新台幣1.41億元）。（圖／Goldin官網）

▲台北101「夢想高飛活動特展」公益活動，將展出大谷翔平「50/50」紀念球。（圖／台北101提供）

▲台北101目前每晚可見企業贊助點燈，支持中華隊及棒球文化。（圖／翻攝自台北101 FB）

台灣企業「優式資本」UC Capital花1.4億元高價，買下為支持偏鄉青少棒的發展，讓世界看見台灣的棒球文化，台北101舉辦「夢想高飛活動特展」公益活動正式開幕展出大谷翔平「50/50」紀念球，並同時為出席2024世界棒球12強棒球賽的中華隊加油。於拍賣網站《Goldin》正式結標大谷翔平的50轟球，拍賣總價狂飆439.2萬美元（約合新台幣1.41億元），這顆締造史無前例「50轟50盜」超狂紀錄的紀念球，同時成為大聯盟史上最貴的全壘打球。而大谷翔平「50/50」紀念球的買家正是來自台灣的優式資本UC Capital！其資本額達一億，被《財訊》雙週刊稱為「全台規模最大的台股套利王」，日交易量高達百億元、每月交易金額超過2000億元。據了解，台北101為支持偏鄉青少棒的發展，讓世界看見台灣的棒球文化，不只舉辦「夢想高飛活動特展」公益活動；並攜手各大企業點亮台北，讓中華隊感受到滿滿的支持。這次還將公益點燈費用轉為贊助基層棒球發展或協助偏鄉兒童成長，以實際行動支持中華隊並推動台灣棒球文化。即日起台北101大樓外觀每日18:00-22:00都有企業點燈贊助行程：11/11 - 順億鮪魚11/12 - 霈方國際11/13 - 遠雄文教公益基金會11/14 - 佳值集團11/15 - 國美機構11/16 - 雲豹能源11/17 - 海悅國際11/18 - 德杰集團11/19 - 羅麗芬控股