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文化大學11月9日舉辦校友返校節暨全球校友年會，吸引近2000位校友返校，今年共有48個系所舉辦系友回娘家活動，校友餐會更席開85席，熱鬧非凡。此外，20個校友組織也積極參與全球校友年會，凝聚全球華岡人的向心力。文化大學分享，本次返校節的一大亮點是校友義賣餐會，美術系畢業，現任美術系主任洪昌穀現場揮毫作品，筆墨未乾即已有兩位校友搶標；文大之光、奧運金牌林郁婷簽名金牌手套及紀念T恤，更是掀起現場競標高潮，最終由資傳系（前印刷系）校友、附堡文化總經理陳志榮以高額捐款拍下奧運金牌選手林郁婷的冠軍拳擊手套，展現校友對母校和校友榮譽的支持與認同。連續五年擔任國慶大會及總統府升旗典禮司儀的中國戲劇學系校友張式如，與新聞系後輩楊芯慈共同擔任今年校友大會的主持人，38年的時間差象徵華岡人的薪火傳承。張式如說，「華岡人支持華岡人，這是他心中永恆的信念，看到這麼多校友返校支持母校永續發展，則是他心目中最美的畫面。」民國78年入學的傑出校友、前內政部長林右昌校友特地回到母校，以感恩之心向母校致意，並回憶起年輕時在文化大學求學的時光。林右昌學長提到，他仍記得自己的學號，且太太也是文化人，感謝文化大學在他成長過程中提供的優良學習環境。他分享，「文化是年輕學習成長的記憶，陪伴我們的家庭到現在。我和太太時常開車來陽明山，只為吃一碗熟悉的牛肉拌麵，再驅車返回。今天能夠回到母校，真的感到非常榮幸。」林右昌說，他特別感謝母校的校友們對學校永續發展的支持，並強調歷屆畢業校友的力量會持續帶動學校的成長與發展，期許全球華岡人能繼續凝聚力量，共同為文化大學的未來發展貢獻心力，使學校在多元化和永續發展上邁向更高的里程碑。文化大學校長王子奇表示，儘管全球面臨少子化挑戰，文化大學依然持續發展，產學合作成果提升40%、成人推廣教育成長50%、外籍新生人數翻倍，招生註冊率達80%，較兩年前成長28%。此外，根據新興的大學排名機構EduRank.org於2024年2月29日公布的世界最佳大學排名，文化大學在全球183個國家中校友影響力排名第174，亞洲第31，台灣更高居第3，彰顯華岡人在全球的卓越貢獻與影響力。