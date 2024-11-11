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▲美時製藥秉持回饋在地的初衷，此次與One-Forty合作的第一步便是攜手南投佑民醫院，共同舉辦失智症照護培訓工作坊。（圖／One-Forty提供）

▲參加工作坊的民眾合影。（圖／One-Forty提供）

秉持「提供全球病患更好、更安全並更負擔得起的藥物」的使命，不僅在藥物研發上持續精進，並與全球頂尖藥廠合作，將高品質藥品引進台灣市場，更積極關注病患的健康需求，投入多元的社會公益活動。美時製藥在10日攜手專注於移工教育的非營利組織One-Forty，舉辦「移工失智症照護工作坊」，透過講座與活動，協助外籍照護者對失智症患者的症狀增加了解，並推廣照護知識與技巧，進一步支持失智症家庭。根據衛生福利部最新的調查數據，2024年台灣65歲以上的失智症人口預估約為35萬人，至2031年將突破47萬人，2041年則會增加至近68萬人，顯示失智症患者人數將持續攀升，將對社會與醫療照護體系產生重大挑戰。而目前全台約每5位失智症患者的照顧者中，就有1位是外籍看護，而目前尚未有針對移工的完善支持系統，移工往往缺乏失智症相關知識與資源。台灣將於2025年進入超高齡社會，如何提升外籍看護的專業能力，為失智家庭提供優質照護，成為當前亟待解決的課題。作為南投的在地企業，美時製藥秉持回饋在地的初衷，此次與One-Forty合作的第一步便是攜手南投佑民醫院，共同舉辦失智症照護培訓工作坊。結合One-Forty近十年在移工培力及社群經營的豐富經驗，與佑民醫院擁有失智症照護中心及其專業失智症照護知識，為到場參與工作坊的 外籍看護提供全面且實用的支持資源，提升照護品質。此次美時製藥與One-Forty的合作計畫將持續一年，後續將推動多語言的失智症照護資源，計劃發布印尼語、菲律賓語及越南語的失智症照護手冊，並拍攝失智症照顧學習短片，更透過印尼移工線上社群更新相關資訊，為外籍看護提供更全面實用的支持資源提升照護經驗。美時製藥持續關注未被滿足的醫療需求，除了提供高品質的多元口服藥，更希望能將公司內重視多元平權與包容的理念，透過倡議推展，並將正確的醫療照護知識提供給照護者，為社會提供長期支持，攜手打造更加健康、多元包容與友善的社區。美時化學製藥股份有限公司成立於1966年，目前為台灣營收規模最大的製藥公司。美時的高價值產品線涵蓋中樞神經系統、心血管疾病、女性保健、及減重用藥的錠劑、膠囊及軟膠囊等劑型，並特別專注於全球市場的口服癌症藥物，目前業務廣布台灣、韓國、泰國、越南、新加坡、香港、馬來西亞、菲律賓、與中國的直營市場。One-Forty 是一個長期關注東南亞移工教育的非營利組織。自2015年開始專注培力東南亞移工，讓移工在台灣的跨國旅程持續學習實用的知識技能，除了適應異鄉生活，回國後更有能力經濟獨立、打破貧窮的惡性循環，為自己、家人、家鄉，乃至下一代創造更好的生活。同時，該組織持續發起社會溝通與創新倡議行動，走入群眾、校園、企業、政府和一個個台灣家庭，希望創造台灣人與東南亞移工的互動與同理，看見彼此身上的故事和價值，讓台灣成為一個更多元包容且實質友善的社會。