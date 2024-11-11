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上週台北捷運新埔站爆發情緒失控的王姓女嫌持美工刀揮砍，導致2名乘客受傷。台中市議會今(11)日進行警消環衛委員會業務質詢，市議員林祈烽、施志昌與鄭功進呼籲，中捷應推出「班班保護傘」專案，希望市府主動引進日本JR線的防刺傘，讓民眾遇危機時，可第一時間進行防身；針對高風險份子，也可考慮比照北捷，進行註記列管，透過Ai或捷運車站監視系統臉部辨識提前預警，保障乘客安全。林祈烽指出，中捷運近9年來，已發生超過6起重大事故，不僅奪走5人性命，更在今年5月發生首起「隨機持刀砍人事件」，造成2人受傷。捷運警察隊自民國110年成立迄今，就已編制45名警員員額，負責維護台中市的捷運安全。市長自稱見警率最高，卻在今年五月案發時，沒有員警在案發的車廂周邊，第一時間到場的反而是第六分局員警，而非捷運警察。林祈烽質疑，如果沒有這次隨機砍人事件發生，捷警是不是到現在連最基本的巡邏機車配置仍短缺？面對一年逾十起的中捷刑事案件，中市警局應積極研議逐年擴編捷運警察隊的人力及預算，強化中捷維安資源。林祈烽表示，當時中市警局啟動「班班有雙警」策進作為，規劃每班列車均有員警防護，並協同中捷隨車人員及保全人員交叉巡邏，維持了18天隨即退場，現行改成「班班有保全或警察」，而班班有雙警政策，也被基層員警反映是「勞民傷財的做秀行動」，既然回歸保全，就應提出相對的配套。林祈烽建議，可引進日本的鐵道維安新措施，除定期進行電車安全演練及加裝監視器外，JR公司也將於電車中配置可以抵禦刀刃傷害的防刺傘，半透明的傘面設計更可以在危機時觀察周邊環境，可引進防刺傘，主動發起「班班保護傘」列車維安升級專案，讓民眾遭遇危機時能第一時間進行防身。林祈烽也強調，好的政策，不能等。台北捷運內部有註記警示對象列冊管理機制，只要有自傷、傷人、性騷擾或特殊服務等都會在票卡註記，分4級列管，資料中也包含常進出車站、使用記錄或特徵照片，只要他們進入捷運系統，系統就會通知派保全或站務人員跟隨。針對這些高風險份子進行註記列管，甚至彙整遭通緝或專查緝名冊，透過Ai或捷運車站監視系統臉部辨識提前預警，避免緊急事件發生保障乘客安全。