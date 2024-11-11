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▲▼Tommy形象憨直、隨和又陽光，還有185公分高䠷身材，培養一票死忠男女粉絲。（圖／Tommy臉書）

▲Tommy（左起）、Yuma、Ryu一起去過環球影城。（圖／Yuma IG）

▲Tommy（左起）2022年10月帶Yuma、Ryu暢遊故鄉大阪。（圖／Yuma IG）

知名YouTuber夫妻大馬老公Ryu、日本老婆Yuma近來承認10年婚變，Ryu昨（10）日寫下破萬字文證實Yuma出軌在前，他後來才愛上秦姓女畫家，不過針對妻子的外遇對象是否為大高人Tommy，Ryu沒有說明，沉默1天半，Tommy今天下午發文承認自己介入他人婚姻，並透露和Yuma去年底、今年初分別在台灣、日本約會3次，同時表示最想道歉的人是Ryu，指自己才是「整個事情惡的源頭」。稍早，Tommy在臉書、IG發文，坦承Ryu文中和老婆Yuma出軌的「男方」就是他，與Yuma於2023年12月中，夫妻倆來台灣工作時，自己跟Yuma獨自見面，第二次是12月底，他和Yuma在大阪碰面，兩人最後一次約會是2024年1月底，地點在橫濱，「以上都是我們互相用訊息聯絡、見面了這幾次。」Tommy表示，從2024年3月開始便沒有再和Yuma有任何聯絡，「雖然發現錯誤已經晚了！不過後來反思反省，自己這件事非常不對的」，他說不清楚Ryu後來和秦姓女畫家交往，但認為整件事情全都是因為自己而起，所犯下的重大過錯理因受到大家批判，他絕對接受一切指責。接著，Tommy提到發現老婆外遇而一度失魂落魄、行屍走肉的Ryu，指出已經有跟對方道歉，「因為我的過錯破壞我們之間的信任和友誼，但如果他同意我同時跟大家道歉，我很願意這樣做，只是從他PO文裡面沒有提到我的名字，也要保護他想保護的人，也沒有告訴我可不可以這樣做，所以我就先不說，因為我真的最想、最應該說對不起的是他。」沒有選擇第一時間出來說明、是有很多的顧慮、非常抱歉。關於我跟Ryu Yuma的事情。如同Ryu IG上的po文內容從我這邊想跟大家說明、po文裡面說的「男方」確實是我2023年12月中。Ryu Yuma來台灣工作時、我跟Yuma兩個人有見面2023年12月底。我跟Yuma在大阪見面2024年1月底。我跟Yuma在橫濱見面以上都是我們互相用訊息聯絡、見面了這幾次從2024年3月開始、已經沒有跟Yuma任何聯絡。雖然發現錯誤已經晚了、不過後來反思反省自己這件事非常不對的一直到前幾天、女畫家提到我介入Ryu Yuma的關係、雖然後面發生的關於女畫家的事情我也不清楚。不過這整個事情、因為我的重大過錯而延伸到後面發生的事情、所以也一定要接受大家的批判我沒有說話、因為Ryu Yuma本人都沒有說話, 如果我先說了也很不對。我只能自己跟Ryu道歉、因為我的過錯破壞我們之間的信任和友誼、但如果他同意我同時跟大家道歉、我很願意這樣做只是從他po文裡面沒有提到我的名字、也要保護他想保護的人、也沒有告訴我可不可以這樣做、所以我就先不說、因為我真的最想最應該說對不起的是他。也不想在沒有經過他同意的情況下公開說對不起這是我重大過錯、必須要接受大家批評。我讓很多人失望Ryu IG上po文的內容、 Ryu有提到說「整個事情的大流程裡、惡的源頭還是在我這」想跟Ryu、 大家想強調「整個事情的大流程裡、惡的源頭是在我Tommy這」我真的不應該做這樣的事情造成大家的困擾並傷害這麼多人。經過共同的朋友轉達、他尊重我要不要公開發文的決定。很謝謝他的寬容、讓我有機會跟大家說、我真的做錯事情、想在這邊跟大家好好的講對不起、也想再一次跟他們說對不起、雖然我知道再多的對不起也沒有用、但是我想說的