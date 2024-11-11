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檢方持續追京華城案金流，本月8日首度指揮廉政署以證人身分約談台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊，今（11）日檢方第二度約談黃珊珊到案協助調查。下午2時許黃珊珊抵達台北地檢署，隨即被守候的媒體包圍，有媒體追問「是因為上週沒問完嗎？」黃珊珊僅低調回應「謝謝」，隨即進入地檢署接受偵訊。檢廉追查京華城容積率決策過程，其中黃珊珊也曾參加過京華城三場「便當會」，應知悉相關決策事宜，同時清查威京集團捐贈給民眾黨主席柯文哲、黃珊珊的政治獻金流向，是否也因此原因被檢廉列為證人身分作證、應訊，還有待釐清。不過上周黃珊珊經過長達6小時，先後在廉政署及北檢訊問，當時黃珊珊移送北檢複訊時一度面露微笑，離開時她也神情輕鬆離去，整個過程始終沒有回應媒體，不過8日稍晚，她在臉書發文，配合偵查不公開原則，表示恕我無法轉述，希望檢調能盡速查明真相、釐清案件事實文章。今日檢方傳黃珊珊二度至北檢作證，黃珊珊麼都沒說，只提醒現場記者「小心、小心」注意腳步，京華城案是否有新進展，就等檢方持續傳喚相關涉案人員，釐清真相。