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▲ 馬光醫療網耗資超過千萬，帶領上百位員工進行為期5天4夜的日本大阪尾牙之旅。（圖／馬光醫療網提供）

▲馬光醫療網2024跨國尾牙之夜在日本。（圖／馬光醫療網提供）

▲馬光醫療網每年舉辦共識營，透過創新課程活動規劃激發員工潛能、並強化領導能力。（圖／馬光醫療網提供）

台灣中醫連鎖第一品牌-馬光醫療網今（11）日獲頒1111人力銀行「2024幸福企業」生技醫療類「金獎」，成為台灣醫療診所體系唯一獲金獎企業，為中醫界樹立行業典範！馬光中醫在台成立逾30年，陸續於全台開設超過20間院所，專注於專業醫療品質，創造深入人心的服務口碑，提供優於業界的薪資福利、穩定升遷加薪管道以及多元獎勵機制，每年更提撥25%盈餘作為員工分紅獎勵，將每位員工視為集團的股東，成就員工與公司之間「共好」的良善循環。根據yes123求職網調查顯示，2024「職場與生活幸福指數」平均低於60分，物價年年升高、日積月累的工作壓力，深度影響國人生活品質及身心健康，有感幸福指數來到5年內新低，為兼顧公司營運效率並形塑健康職場文化，職場幸福感將是未來企業主需要積極正視的關鍵指標項。馬光醫療網一直以來秉持「善待員工」的主張為企業價值核心，「讓員工快樂，才能有更好服務品質，也讓患者更滿意。」馬光醫療網執行長黃福祥表示，「在馬光這個企業裡，我希望讓員工在工作時是快樂的，玩樂時可以盡情玩樂，期許打造出符合員工理想的幸福企業！」薪酬領先業界水平，25%盈餘分紅機制，讓基層員工能夠擁有超過職場新鮮人薪資中位數的平均月薪，激勵員工提升工作效率、創造認同感。全套的在職訓練系統，為同仁制定完整有序的學習計畫，由專業前輩作為試用期期間督導，保證新進員工能有一對一的教學情境及諮詢管道，滿足同仁「學有所得、得有所用」的自我價值實踐。馬光醫療網屬於全直營的連鎖體系，給予同仁內轉的資歷保障優勢，同時因應集團每年展店布局計劃，也為內部人才創造更多大放異彩的升遷機會。除此之外，馬光也十分重視工作與生活平衡，每年大手筆規劃豐富的集團活動，通過事先內部意向調查，以最貼近同仁期待主軸來發想活動，此舉恰恰反映出馬光重視員工心聲的特質。不僅有家庭日團建活動、年終尾牙晚會、各式部門聚餐等，也會不定期安排國內外員工旅遊，希望員工在辛勞工作之餘，也能平衡身心健康、收獲快樂與滿足感。